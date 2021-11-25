皇翔建設董事長廖年吉「八年磨一劍！」新北市新莊「新莊廟街公辦都更案」，今（25）天終於舉辦開工動土典禮，正式進入實質開發階段。廖年吉表示，雖然營建成本大幅攀升，這個都更案當初簽約時的造價成本，和現在相比，「不成比例！」，但是還是會蓋到最好，重現新莊老街的風華。

皇翔建設位於新北市新莊文德段的公辦都更「新莊廟街」案，今天舉辦開工動土典禮，基地面積2278坪，地點位於新海橋下西側街廓，基地北臨景德路、東側為大觀街、南側為新莊路、西側臨新莊路214巷所圍街廓，在新北市長侯友宜致詞，新北市議員黃林玲玲、蔡健棠、新莊區長林煌源、新莊分局長林溫柔等人與會下，與皇翔建設董事長廖年吉共同主持開工夯土典禮。

侯友宜在動土典禮表示，新莊文德段公辦都更案位處新莊精華地段，2013年與皇翔建設簽約，為了新莊郡役所歷史定位問題，一波三折，歷經八年，好不容易解決，終於開工動土，雖然大部分都是公有土地，但影響的是新莊老街的再生，未來如何保留歷史足跡，公有土地如何再生，結合創新思維，都是本案的重點。

侯友宜表示，該案將由實施者皇翔建設，負責都更改建，雖然近年原物料上漲，也會增加你們(皇翔)的壓力，我也了解，但為重現老街風華，實施者將採黃金級綠建築設計，都更改建為2棟27層樓、33層樓，地下5層的鋼骨鋼筋混凝土住商大樓，市府可分回232戶房地、新莊派出所辦公廳舍、文化設施及新莊武德殿。

另外，更新後也將重建新莊派出所，武德殿將原地保存、拆解重組、並予以修復，創下公辦都更保存歷史建築的首例，預計2024年完工。

皇翔手握四大新北市的公辦都更案，都陸續進入開花結果期。其中，新莊廟街案今天動工，估計開發更新後身價將上看百億；明年初板橋民權段案將取得使照，明年開賣，總銷約20億

廖年吉表示，此案由新北市財政局招商，皇翔很榮幸被評選為最優申請人，未來將重建歷史建物武德殿，把廟街保留下歷史足跡，讓新莊老街風華再現。

該案8年前取得，一直到現在才正式動工，面對營建成本大幅飆漲，皇翔董事長廖年吉坦言，當初簽約時的營建成本，和現在實際發包的價格，「不成比例！」但是皇翔還是會做到最好。

皇翔建設副總經理游玉華表示，因為這筆都更案已經簽約了，近年儘管營建成本大幅攀升，皇翔還是要履約，要更努力把它蓋起來，因為物價上漲不是當初可以預測的，畢竟已經拖了八年了。

被問到最近中央和地方縣市政府正研議加重實施囤房稅，是否牽動房市，廖年吉則「秒回」：「還沒有看到政府宣布，不知道。」

皇翔建設副總經理游玉華表示，如果加重實施囤房稅，那麼投資客的限制就會比多一點，我們也不希望把市場炒得很熱，只希望大家都有房屋住；至於會不會怕囤房稅加重？她表示，當然會呀，如果連建商第一次起造人投資興建的住宅，也叫作囤屋、必須加重課徵囤屋稅，那就很可怕！

游玉華表示，皇翔目前手上有四筆公辦都更案，第一筆是板橋民權案佔地1117坪，明年初取得使照，再對外銷售額，目前市場行情不錯，每坪已8字頭。

今天開工的新莊文德段是第二筆，總計興建452戶住宅，總坪數約2.2687萬建坪，主力為中小坪數為主，皇翔分回住宅，分回比例約三成、163戶。

第三筆土城頂埔案3506坪，預計2022年上半年開工。

另外還有第四筆國家住都中心主辦的中和保二總隊都更案，佔地3055坪，已正式簽約，準備報核事業計畫和權利變換。

此外，皇翔成屋-民生東路案已變更完成，即將在近期推出；今年取得的敦北南京地上權案，位處敦北精華地段，目前還在規劃當中，將申請建照，以複合式住辦型態推出。

至於展望2022年的房市景氣？游玉華表示，現在房市很熱絡，因為大家都看通膨，來人還蠻多的。

被問到明年房市比今年還要好嗎？游玉華表示，要看通膨因素。現在大家受心理因素影響，大家想說我該買的還是趕快買嘛，當然市場會好。目前房市還OK啦，但是如果政策有第四波打房，預期對自住沒影響，該住、該買的，如果會擔心通膨，就會先買；可是，對投資客來說，就會受影響。

另外，談到下半年皇翔建設大手筆得標的台中天價土地，要怎麼規劃？開發時程？游玉華表示，開發方向是頂級辦公大樓，目前還在詳細的產品定位中，多作評估再作決定；至於時程，還沒那麼快推出，會先看一下市場。

至於接下來還會擴大布局中南部計畫？游玉華表示，市場一直在變，皇翔還是會作滾動式修正。因為，台北土地已經很難取得，未來高雄土地，都會評估。