台視、三立八點檔《一個屋簷下》今(25日)天將上演潘逸安和宋城希摩鐵偷情戲。潘逸安和宋城希是第一次合作，兩人拍攝這場戲時也是第一天見面，拍過不少類似戲劇作品的潘逸安，即便已經算「偷情老手」，不免還是有些緊張與尷尬，他表示：「親密戲都集中拍攝，早上就已經開始了，因為之前沒有合作過，今天兩個人也一直在試，盡量配合對方。」

宋城希（左）潘逸安在《一個屋簷下》摩鐵滾床較勁。（台視提供）

潘逸安表示，以往這樣的親密戲通常會帶兩條內褲，裡面先穿一件三角，外面再套一件四角內褲。他表示：「但因為對劇組的服裝有信心，所以就只穿我自己的內褲來而已。」宋城希飾演火辣小三，透露經紀人怕她走光，不斷提醒要多帶幾件平口小可愛，宋城希說：「很緊張，一來是因為床戲，二來對方是資深的前輩。」潘逸安聽了則是笑回：「不用加資深兩個字、謝謝。」

潘逸安已成戲劇中的「渣男專門戶」，他也透露拿到劇本就有跟太太報備，拍攝前一天也有再跟太太報備一次，潘逸安笑說：「不然太太後來看到也會覺得莫名其妙，對另一半該有的尊重還是要有。」潘逸安劇中角色為了要達成業績目標，不惜出賣自己身體，和客戶上床陪逛街，他表示：「這樣的無所不用其極，是想透過這樣的過程達到他的目的，就是想拼一個出頭，但其實這個人本性不壞。」

但他也表示，觀眾看了播出如果氣的大罵，罵聲一定會傳到自己耳裡，他也自我安慰：「有罵就算是有成功。」宋城希第一次演出小三角色，看到劇本時緊張到發抖，她說：「害怕自己表現不好，特別和身邊朋友調查，對於小三角色最有印象的戲劇作品，特別找出來看。」可說為戲做足了功課。

該劇每週一至週五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出，愛奇藝、myVideo及LINE TV跟播。