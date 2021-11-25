悠遊南崁溪水岸服務改善計畫斥資1億1500萬元，針對2處不友善自行車道空間進行改善，完成南崁溪與坑子溪全長約27公里水岸自行車路網空間。（陳夢茹攝）

桃園南崁溪水岸自行車道經過改善後25日將啟用，總經費1億1500萬元，縫補南崁溪及坑子溪全長27公里的自行車路網及改善周邊環境。桃園市長鄭文燦25日到場視察，更親自率領議員等人一同試騎。

悠遊南崁溪水岸服務改善計畫斥資1億1500萬元，經濟部水利署補助5334萬元，市府自籌6166萬元，自2020年11月動工，今年9月21日完工。該工程針對2處不友善自行車道空間進行改善，完成南崁溪與坑子溪全長約27公里水岸自行車路網。現場試騎的黃姓女子表示，雖然天氣有點陰，但若是晴天會願意來。

為兼顧休閒空間與生態保育，水務局表示，針對棲地進行營造，用原生植栽復育美化河川環境，坑子溪段溪流較淺，灘地右岸發現翠鳥的繁殖巢穴、南崁段植被豐富，人工濕地區域可見三級保育類動物紅尾伯勞、桃園龜山段鄰近虎頭山更發現百年刺桐樹，此外，市府也在水岸沿線加強景觀照明，分區更新為LED路燈。

鄭文燦說，市府這次除了改善自行車路網外，更推動夜間水岸光環境改善，針對市區人為使用強度高、非生態敏感區域加強照明，同時對生態敏感區域進行特殊考量，避免光害對植物生態的影響，塑造柔和優美的夜間環境。

鄭文燦提及，市府推動南崁溪整治計畫並持續建設下水道系統，目前用戶接管已推進至桃園及八德區，接管率也從升格前不到5％提升至28％，市內更有許多看不見的水環境建設，包含南崁溪上游水質礫間淨化、南崁溪人工濕地、水汴頭礫間淨化系統、朝陽水語教育園區礫間水質淨化系統等，未來將要在東門溪截流站斥資3億元建置南崁溪河川教育中心，打造桃園重要的環境教育場域。