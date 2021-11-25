29歲日本「童顏巨乳」女星篠崎愛，因擁有可愛外貌和G罩杯火辣身材，成功稱霸寫真界，推出的寫真集與年曆都賣得嚇嚇叫，不過2017年她就淡出寫真界，封胸4年的她近期重出江湖，狀態完全不輸當年。

篠崎愛時隔4年再拍性感寫真，穿上比基尼的她，G級雙球完全沒縮水，還因為衣服太小，渾圓雪乳從旁邊溢出來，性感指數破表，舉手投足更增添成熟女人味。

篠崎愛近期重出江湖拍性感寫真。(圖／翻攝自東網)

篠崎愛因有著「童顏巨乳」，因此有「日版瑤瑤」封號，超萌童顏和豐滿身材，讓她一出道就爆紅，推出的寫真集更是暢銷全亞洲，讓她稱霸寫真界，被封為「性感女神」，之前還被美國網站「TC Candler」票選為「2018世界最高顏值排行榜」第84名，人氣持續攀升。

篠崎愛近期在社群分享性感照。(圖／翻攝自篠崎愛推特)

不過2017年篠崎愛突然封胸淡出寫真界，並跨足歌手領域，推出多首好聽歌曲，她也曾在節目上表示「受到經紀公司壓榨，收入並沒有想像中的多，韓國給的薪水甚至是日本的兩倍，讓她很想去韓國發展」，因此2018年底她與所屬事務所Shining Wil合約滿後，不少人都擔心她會退出演藝圈，幸好她後來親自回應雖然離開舊東家了，還是會持續有新的活動，希望大家繼續支持。