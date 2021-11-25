弘道老人福利基金會每年11月到隔年春節期間發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

弘道老人福利基金會推動「寒冬助老，刻不容緩」邁向第13屆，延續過往「從看見，去改變」的精神，持續用設計帶領社會大眾更貼近與理解長輩處境。今年在疫情期間，家變得更重要，是真的讓人感到安心放鬆的避風港，今年以獨居老人住家為靈感，推出一本離幸福最遙遠的居家型錄「KUÂNN」，讓民眾一起看見獨老的真實生活景況，進而捐款助老改變孤寒家居困境。

以「寒」的台語發音命名的居家型錄「KUÂNN」，帶領社會大眾在每一扉頁、每一畫面、每一清淡自嘲的文青字句間，看見弘道服務獨居弱勢長輩的一個個真實故事背景，以及獨老家中意想不到的空間運用與生活細節，如：「在天花板跟紙板之間，尋求若有似無的溫暖」，呈現的卻是老人家蜷縮在塞滿雜物且鋪上紙板的床鋪；「空椅作陪，無人入座的隔夜飯局」，看見的是無人使用的椅子倒扣在餐桌上，看不見的是獨老們的寂寞；而在「對著打不開的電視，聆聽時間無聲流逝」，則看見孤獨的生活中，電視機裡的倒影反成了朋友….。

弘道基金會於歲末年終的寒冬助老服務，會邀請獨居弱勢長輩走出家門，以陪伴購買年貨方式取代送物資，甚至是不方便出門或居住偏鄉地區的長輩，更發展出「年貨百寶車」服務，由弘道社工、志工先關心了解長輩需要的購物清單，然後也結合其他民生百貨送到長輩家門口，讓長輩們都能重溫購物時光，挑選所需的物品來迎接新年，同時也透過這樣的深度關懷，讓弱勢長輩也能擁有挑選所需的自主權，並珍惜來自社會大眾的每一份愛心。

獨居的74歲蕭阿公，因生活困頓而住在朋友位於烘爐地山區的貨櫃屋辦公室一角，因阿公行動緩慢下山不方便且有嚴重氣喘，所以朋友也會協助採購或陪同就醫。弘道社工去年開始關懷服務阿公後，藉由關心與送物資，讓簡陋度日的阿公開始吃得營養，也改善了氣喘狀況。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道基金會從宜蘭到屏東長期服務1萬多位獨居弱勢長者，並於每年11月到隔年春節期間發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，提供一整年關懷服務外，更搭配農曆春節提供「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的助老服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖渡寒冬、溫馨好過年。捐款可洽弘道老人福利基金會官網。