原定8月舉辦的愛分享弦樂團「10周年狂響曲」慈善音樂會，因疫情波及，改於12月31日在衛武國家藝文中心音樂廳登台，演出團員預計150位，並邀請偏鄉弱勢的國小學生進場，目前開放售票約7成滿，歡迎民眾購票將愛分享。

10周年狂響曲預計演出韓德爾《席巴女王進行曲》、巴哈《第五號布蘭登堡協秦曲》、安德森《聖誕組曲》、莫扎特的法國民謠《小星星》、尼爾森《弦樂團曲調》以及李哲藝《生日快樂變奏曲》等，演出團員多達150人。

音樂老師黃大育於2012年發起愛分享活動，4年後以「愛分享弦樂團」為名，正式立案，2013年至2020年，共發起10場愛分享慈善音樂會，更曾在2015年，以1整年時間踏遍15縣市，完成「環島創世基金會17所分院」的創舉。

黃大育25日透露，環島過程中，曾有小團員目睹父親帶著時年3歲的小孩來，原來媽媽在生產時不幸變成植物人，讓孩子們很震憾，本來自以為很平常的事，原來對很多人來說並不是這樣，甚至回家後直抱著媽媽說「我愛妳」。