第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」的理念，長期支持臺灣體育運動發展，除成立男子桌球隊推廣桌球運動外，每年更投入大量經費舉辦及贊助各類體育賽事，自2019年起已連續3年榮獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」，且今年首度參加即獲選之「推展類銅質獎」等三大獎項殊榮。11月25日舉行表揚典禮，由副總統賴清德頒發體育推手獎獎盃，第一銀行總經理鄭美玲代表受獎，肯定一銀長期以來支持各項體育運動的付出。

一銀長期贊助舉重運動，在選手奪牌之路助上一臂之力，自1995年成立舉重隊以來，多次於國際比賽榮獲佳績，並打造奧運舉重獎牌搖籃，總計1金1銀2銅亮麗的奧運奪牌成績，為國內贊助舉重運動獲獎最多的企業。

一銀力挺舉重運動26年，從2000年於雪梨奧運獲1銀1銅成績、2012年倫敦奧運獲1金佳績，今年7月陳玟卉選手更於「2020東京奧林匹克運動會」獲得銅牌肯定，亮眼的成績更是讓國人振奮不已，第一銀行特別舉辦表揚會頒發獎金，並提高營養金表達對選手及教練的鼓勵，兼任行員的教練亦獲得升等加薪及記功；一銀以實際行動及實質回饋力挺選手，期待選手及教練積極備戰2022年杭州亞運及2024年巴黎奧運，再次為國爭光。

除了贊助舉重運動外，一銀自2011年成立桌球隊，以系統性方式規劃支持桌球運動，還聘請國手級教練擔任行員，桌球隊隊員廖振珽、李佳陞及楊恆韋等人表現優異晉用為行員，他們分別在2017年「臺北世界大學運動會」、2018年「亞洲運動會」及2019年「拿坡里世界大學運動會」繳出亮眼成績，其中，拿坡里世界大學運動會獲得男子團體銀牌獎項，更是自2001年、2007年後的第3面男團銀牌，於國際體壇大放異彩。為讓桌球運動向下扎根，孕育未來閃亮的桌球新星，一銀每年投入超過上千萬元經費，贊助各級建教學校及選手外，並舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」及「桌球夏令營」，提供選手們競技舞臺。

另，第一銀行文教基金會長期贊助身障學生方振宇，於今年9月舉行的「2020東京帕拉林匹克運動會」表現同樣讓國人振奮，初次參賽即獲得羽球項目第四名佳績，第一銀行文教基金會也舉辦表揚會，頒發加碼獎金和致贈紀念品，以及提高每月營養金，給予實質的經濟後盾與資源，力挺選手積極投入訓練，備戰2024年巴黎帕運，期許再度為國爭光。

一銀表示，體力即國力，希望能發揮拋磚引玉效益，號召更多企業共同為體育盡一份心力，讓國內運動更加蓬勃發展，也期待每一位選手能持續專注朝目標邁進，未來能夠為自己和國家爭取最高榮耀，拿下體壇最高殿堂的「第一金」，讓世界看見臺灣。