法商施耐德電機與財團法人中國生產力中心25日宣布，雙方擴大合作，共同推動台灣智慧製造升級，強化企業競爭力、開拓國際市場發展機會，幫助台灣進階成為亞洲高階製造中心。施耐德電機期望透過EcoStruxure數位工業解決方案，為全球許多供應鏈夥伴大幅節省能源與維護成本，施耐德印尼巴淡島智慧工廠，將成為台灣廠房智慧製造轉型的最佳借鏡。

中國生產力中心董事長許勝雄表示：「亞洲生產力組織在疫情緩和之際，觀察到亞洲各國的生產受到嚴重打擊，於是積極推動業務復甦。因此，中國生產力中心在亞洲生產力組織秘書處支持下，籌組以智慧製造為解決方案的商業生態系，以諮商、培訓、標竿觀摩、系統建制等方式來協助企業提高生產力，促成轉型供需的媒合，幫助台灣製造產業有效升級。」

施耐德電機工業自動化事業部總經理林秀珍表示：高值化轉型是近年台灣製造業轉型的目標與願景，透過施耐德電機EcoStruxure數位解決方案的加乘，可協助客戶提昇50％的投資效益、將生產率最多可提高50％，上市時間最多可加快20％；並讓許多全球供應鏈夥伴及智慧工廠的能源成本降低10％～30％，維護成本反而減少30％～50％。

林秀珍指出，企業數位轉型並非一蹴可幾，施耐德電機提供解決方案，從最基礎的設備連網、到設備及產線自動化，到完整的數位轉型，都可以提供客戶完善配套或漸進式的擴充，成功落實企業升級。

施耐德電機表示，施耐德在印尼巴淡島的智慧工廠即為廠房自動化的創新典範。自2017年導入EcoStruxure工業解決方案後，大幅提升12％營運效率，並將維護停機時間有效縮短17％。透過工業物聯網技術（IIoT）有效整合OT與IT在工廠設備維護與營運管理上的應用，從而提升獲利能力、資產管理績效與營運效率，同時保持營運安全性、靈活性、並進一步實現環境永續的目標，成為全球智慧製造轉型的最佳借鏡。

施耐德強調，施耐德作為全球指標大廠，期待能與同業分享知識與最佳實務，幫助台灣企業進行升級轉型，進而發展國際市場。