藝人「餅乾」馮秉軒熱中打羽球，日前卻因在羽球場上發力過猛，導致右腳踝受傷，一開始他不以為意，以為只是單純扭傷，後來就醫才被告知，竟然是韌帶斷裂，醫生要他好好休息，讓韌帶慢慢復原，但他參與的音樂劇《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》本週六上演，只能咬緊牙關帶傷上台，他說：「難得當上男主角，絕對要拚的啦。」

他1個月前約朋友廝殺羽球，打完發現右腳踝疼痛腫脹，由於備戰音樂劇，他簡單貼消炎藥膏止痛，不料過了1個月愈發疼痛，他才就醫，照了超音波診斷，他回憶：「醫生跟我說腳踝韌帶斷裂，我整個傻掉，想說音樂劇怎麼辦！」所幸醫生表示不妨礙正常生活，只需好好靜養修復，但音樂劇演出在即，他只好把護踝包緊包滿，天天泡熱水舒緩疼痛。

餅乾因打羽球導致右腳踝韌帶斷裂。要保重哩！（艾迪昇傳播提供）

雖然不妨礙行走，但疼痛仍造成處處不便。每天起床，一踩到地板，劇烈疼痛讓他瞬間清醒，走樓梯也常常差點滑倒。另外，有次開車到花蓮旅遊，長時間踩油門，讓他腳掌到小腿麻掉，開到一半突然看到小狗衝到馬路中，他差點無法及時踩煞車，所幸車速不快，才沒釀成車禍。他表示從小好動，大小傷痛難免，小學還曾因打籃球導致左腳跟粉碎性骨折，對這次韌帶斷裂，他笑笑說：「痛歸痛，但小case啦！希望能順利撐完音樂劇。」

餅乾帶傷排練，一週4天過著早晨出門、深夜返家的高強度排練生活，他不以為苦，唯獨對上萬字的歌詞、對白感到緊張，「第一次演歌舞劇，每天睡前都要默背才敢睡覺」，有時睡到一半，還會突然嚇醒，反覆確認舞步有沒有記住。為了這波宣傳，他跑了過往許多沒上過的節目，也被更多人看見他的才華，讓他感謝「希望自己的努力能被大家看見」。