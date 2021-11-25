對於有替代役男打高端被關島遣返一事，外交部回應說，役男要去帛琉服役，先搭長榮到日本，計畫從日本轉機去關島，再從關島飛帛琉，然而在日本要去關島時，就被搭乘的美國聯合航空拒載。對此，國民黨議員羅智強諷刺，高端成了白跑、白關加白打的「三白疫苗」！
國民黨議員羅智強在臉書諷刺，打高端的替代役男要去帛琉服役，竟被遣返；原因是無法在關島轉機，航空公司拒載。白跑一趟不說，回台灣還要被帶到防疫旅館白關14天，高端成了白跑、白關加白打的「三白疫苗」！
羅智強表示，蔡英文力挺的高端已成為徹頭徹尾的笑話一場，看到這個笑話，台灣人民是該笑還是該哭？
外交部指出，這名役男要去帛琉服役，先搭長榮到日本，計畫從日本轉機去關島，再從關島飛帛琉，然而在日本要去關島時，就被搭乘的美國聯合航空拒載。
衛福部長陳時中提醒，有需要出國的民眾應特別注意各國的防疫措施，避免出現接種疫苗後無法入境的事情發生。
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