無論情侶還是夫妻，吵架幾乎都是床頭吵床尾和，但有些女生因為個性較強勢，一旦與男友吵架了，她們就會開始冷戰，不管自己是否有錯，都不願先低頭道歉。《搜狐網》近日分享4個吵架絕不示弱的星座女，甚至可以與男友冷戰3到5天，除非對方先道歉，要不然冷戰絕不破冰。

1.牡羊座

牡羊女個性較為火爆，還經常喜歡找男友的碴，兩人也容易因此發生口角，牡羊女好像不吵架，就找不到生活樂趣一樣，而且她們又很強勢、很愛面子，因此吵完架後，她們絕對不會主動低頭，習慣性地等別人向她們道歉，男友若是不給牡羊女台階下，兩人的冷戰就不可能結束。

2.獅子座

獅子女性格天生強勢又霸道，好像永遠都不承認自己的錯誤，與另一半發生爭執時，愛好面子的她們無論自己是否有錯，都會將責任放在對方身上，假若伴侶始終不肯主動認錯，吵架就會越來越嚴重，而且獅子女就像任性的野貓，絕不能挑釁她們的地位，順著她們的毛摸，先低頭道歉，事後再討論改善問題，兩人關係才能走得長遠。

3.射手座

射手女極度缺少安全感，因此伴侶必須靠行動，來證明自己的愛，其中吵架就是不錯的方法，吵架時另一半若能先低頭，她們就會覺得自己備受愛戴，甚至會越來越喜歡對方，不過伴侶若採冷戰措施，她們就會開始疑神疑鬼，甚至懷疑對方有出軌對象，因此遇到吵架問題時，另一半最好先道歉，最起碼也要表明態度，才能抑止危機萌芽。

4.水瓶座

水瓶女與情人吵架時，幾乎很少主動道歉，不管自己有沒有理，都認為錯的不是自己，再者，水瓶女獨立性很強，她們喜歡自由自在的生活，假若冷架時，另一半選擇用冷戰的方式解決，水瓶女不僅不會害怕，甚至還會很高興，因為這樣一來就沒有人管她們了，男友反而會因此患得患失，最終兩人關係還可能以分手收場。