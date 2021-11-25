雲林縣政府新修正的「斗六市區鐵路立體化」圖。（雲林縣政府提供）

斗六市中心因鐵道穿越，共設9處平交道、2個地下道，等候時間最長達270秒，鐵路高架化是地方民眾一致期盼，雲林縣府規畫的「斗六市區鐵路立體化」案在台鐵局卡關，縣長張麗善指示縣府團隊積極溝通，臺鐵局長杜微日前率隊到雲林縣府協商，雙方取得共識，台鐵局同意盡速發出同意函。

交通部2017年同意補助雲林縣政府執行斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究，2019年雲林縣議會支持同意墊付縣府自籌款26.34億，不過交通部去年（2020年）11月審查時要求須先取得台鐵局同意函，才會展開行政審查程序。

雲林縣府修針對審查意見修正5次仍無明顯進度，本月12日第五度回復審查意見時，聯繫好縣長張麗善本月底率隊至台鐵局洽談，當場獲得台鐵局善意回應，決定由該局派員南下雲林。

張麗善表示，日前台鐵局長杜微率隊到縣府，雙方針對意見不同的曲率半徑、新設縣府站、容積率等問題協商，決議曲率半徑維持原設計，以減少拆屋數量；新建車站容積率自350％提升為500％；台鐵回饋縣府20％降為10％，雙方達成共識，邁出一大步。

針對未來將新建供區間車停靠的縣府站，張麗善表示，縣府周邊有密集的行政機關、臺大雲林分院、膨鼠公園、後庄埤、長照住宿機構等，雲林縣不太可能興建捷運，新建縣府站是百年大計，透過鐵路「高架化」也能達成鐵路「捷運化」。

張麗善說，她和杜微局長當場簽定同意函，跨出鐵路立體化最重要的一步，後續期望交通部可以盡速核定並給予支持，打開斗六市區交通任督二脈，未來亦可評估將鐵路兩側土地活化運用，配合城市景觀與發展設計，提高居民的生活品質。