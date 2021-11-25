立法委員萬美玲於25日「國際終止婦女受暴日」上午邀請桃園市議員黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿，及桃園市18名女性里長，召開「同心守護拒絕暴力」記者會，以民意代表曾協助處理的家暴、及各式霸凌甚至性侵的女性受暴案件，呼籲國人共同落實兩性平權，拒絕任何形式暴力，用愛關心和勇氣向暴力說不！

萬美玲表示，擔任民代以來，經常接到婦女同胞遭受到家暴、性騷、跟騷等案件，許多受害婦女多半選擇隱忍，或者一再的相信加害者總有一天會改變，於是就讓自己深陷在身體跟心靈的巨大傷害中。在第一線服務的里長們，也是常遇到此類相關服務案件，而我們同樣身為女性，每每面對到這些令人髮指的案件，更是感同身受，除了協助這些受害者勇敢尋求警察司法保護，更會陪伴在衞生醫療的資源上給予幫助，並希望類似憾事不要再發生。

黃婉如、朱珍瑤、陳美梅及張桂綿在地方服務多年，也因為身為女性更能感同身受，對於兩性平權保障女性不受任何形式的暴力傷害多年來不遺餘力。

桃園區婦女會理事長、里長陳美卿說，家暴案件發生的常態常常會不間斷的重複上演，婦女朋友們一定要拿出勇氣拒絕暴力。陳月花里長也說，曾經服務過女孩被母親的同居人或者網友性騷擾甚至性侵的案件，呼籲年輕女孩要懂得保護自己。

萬美玲接著指出，日前桃園市政府管理的崙坪文化地景園區的廁所標誌出現掀裙、偷窺等圖示，引發民眾批評，在網路上更是炸鍋，一面倒批評桃園市政府，萬美玲説這樣的圖案不是幽默更不是文化，文化內涵怎能建立在偷窺及掀裙之上？這是對女性的不尊重，桃園市長鄭文燦宣布要將不當的圖案撤換，雖已造成市民觀感不佳，網路一片砲轟，但還是肯定他的及時改正，希望市府各局處未來能夠更注意在各方面對女性的尊重。

萬美玲說，根據世界衛生組織報告，女性受暴是世界上最普遍、也最具破壞性的侵犯人權行為，全球有1／3的女性，約7.36億人曾遭受過身體及性暴力的侵害，更有1／4女性的傷害來自丈夫或男性伴侶，台灣雖然有家暴防治法、兒少福利法、性騷擾防治法等保障女性及女孩的法律，但在家暴及性侵案件中，女性的受害比例還是非常高。

萬美玲最後表示，上周立法院終於通過推動已久的「跟蹤騷擾防治法」，為保護女性安全終止受暴，又再往前一步，面對婦女受暴這個嚴肅的議題，她呼籲政府各部會應加強防範，且所有國人更要一起共同努力，投入更多的愛、關心和勇氣，一起向暴力說不，終止任何形式的暴力發生。

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