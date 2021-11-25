刑事局自今年4月起，接獲檢舉指詐騙集團以YPT交易平台投資虛擬貨幣名義進行詐騙，初步清查至少有20名被害人，財損金額逾4000萬元，遂由偵查第九大隊、高雄市、台中市、台北市、台南市與桃園市警局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官蕭琬頤指揮偵辦。

警方調查，嫌犯以假虛擬貨幣YPT為由，透過LINE群邀投資人至假虛擬貨幣網站加入會員，並以手機下載YPT APP購買虛擬貨幣，再以「全球菁英操盤手大賽」名目，每日線上直播分享會教導民眾買賣股票與虛擬貨幣，並透過私人小秘書一對一洗腦民眾將現金交給操盤手代操，以各種投資話術向民眾詐財。

嫌犯還會使用許多假帳號，在投資群組裡製造參與者眾多的熱絡假象，民眾誤信匯款至指定帳戶進行投資後，詐團即利用多個人頭帳戶層層轉帳洗錢，再由全國各地車手領出。民眾欲領回獲利時，即以須繳交違約金、系統故障等各種理由推諉，最後甚至關閉網站。洗錢集團成員甚至偽造場外交易平台假冒虛擬貨幣交易買賣，以逃避罪嫌。

專案小組執行兩波拘提行動，在新北、桃園、台中、台南、高雄各地執行拘提搜索，逮捕詐欺水房25歲蔡姓主嫌，及37歲陳姓車手頭等30嫌到案，扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷一輛等贓證物，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。