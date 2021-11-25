北市大龍新城漏水修7次沒好。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

台北市大龍新城國宅被鑑定海砂屋於2019年改建完工，問題卻層出不窮，台北市議員陳怡君今再爆，有大龍新城住戶從去年3月入住至今，每逢下雨窗框就會滲水，黃色雨水就流進室內，而台北市政府委託廠商修了7次都沒有修好，令住戶痛苦不堪，她提案要求社宅驗收前，交由第三方驗屋公司驗屋。

陳怡君砲轟，包括去年完工的大龍新城及明倫社宅，以及最近甫完工入住的新奇岩社宅，雖然完工前都已經通過驗收，但民眾入住後卻問題不斷，包括漏水、漏電、屋內門框裂開、窗框歪斜、陽台拉門卡到梁柱、牆壁油漆塗抹不均、社宅施工品質粗糙，民眾歡喜入住後才發現是災難的開始。

陳怡君表示，她在上會期就提出第三方驗屋的提案，但都發局一再以162快速維修來敷衍，這幾年來完工的社宅問題不斷、品質堪憂，而162快速維修屬於入住後的「回饋機制」及簡易修繕，不能與第三方驗屋混為一談。

為維護台北市社宅居住安全及品質，陳怡君堅持再度提案，要求市府應於社宅驗收前，請交由第三方驗屋公司驗屋，以確保市政府社宅品質，減少後續的修繕、爭議問題產生。

陳怡君也在工務委員會上再次提出實例，由市府主導的公辦都更案大龍新城，從去年三月入住至今至上周仍有民眾住戶家裡窗框仍遇雨滲水，窗框修了6、7次還都修不好，嚴重影響住戶生活品質，令住戶痛苦不堪。

陳怡君表示，都發局營造監造雖然都有驗屋程序，仍一再發生品質不佳的情況，讓民眾對社宅品質失去信心，因此她再度提案，市府應於社宅驗收前，交由第三方驗屋公司驗屋，該提案也於今天下午工務委員會正式通過研議。

北市新工處回應，大龍新城主體結構廠商保固5年、設備保固2年，目前都在保固期內，日前下雨已請廠商前去修繕，預計今天收尾做好，但要等到下雨，才能確定效果。

都發局長黃一平允諾研議，他認為公共工程本來就有初驗、複驗，應該盯著工程品質和清潔維護，以及移交接管過程中的配套機制 。