中國早前決定將中立兩國外交關係降為代辦級。示意圖／資料照。

立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」，引起北京強烈不滿。中方早前決定將中立兩國外交關係降為代辦級，臨時代辦曲柏華昨（24日）舉行記者會，批評立陶宛背信棄義，又指與作為世界第二大經濟體和安理會常任理事國的中國交惡，「既不會給立（立陶宛）帶來所謂的安全感，也不符合立國家和人民長遠和根本利益」。

曲柏華在記者會上表示，立陶宛不顧中方抗議，允許台灣當局設立駐立陶宛台灣代表處。此舉在國際上製造「一中一台」，背棄兩國在建交公報中所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，在國際上製造惡劣先例。對於立方背信棄義行為，中方將採取一切必要措施捍衞國家主權和領土完整，立陶宛政府要承擔一切後果。

曲柏華指出，理解和尊重立陶宛人民對獨立、自由、民主等價值觀的珍視，國家富強、民族獨立、人民幸福、民主自由同樣是中國人民信奉的價值觀。但「選邊站隊、聽令於人，喪失其外交獨立性」；外交政策具有虛偽性和雙標性，立方粗暴對待白俄羅斯邊境難民，對國內俄族、波蘭裔人的歧視性對待，對西班牙加泰隆尼亞獨立運動保持沉默等，只針對中國。

曲柏華還提到，立方部分反華議員近日抵制北京冬奧，將人權與冬奧會掛鉤、將體育政治化，褻瀆奧林匹克精神。這種行為只會損害的是包括立陶宛在內的各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，「注定不得人心，也不會得逞」。