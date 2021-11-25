夫妻之間最好是培養一樣共同興趣，否則若是各玩各的，可能會「玩出問題」。就有一名女網友發文透露，婆婆去年退休後迷上國標舞，本來邀公公一起去學，但公公沒興趣，只好自己去學，沒想到卻發現婆婆與一名年紀比婆婆大的男舞伴，跳到「日久生情」，讓她猶豫問網友，該不該把這件事告訴公公？

這名女網友在「爆料公社app匿名公社」發文表示，婆婆報名參加的國標舞社團，每星期2、4、6晚上上課，與婆婆搭檔的是一個太太過世的先生，年紀大約大婆婆5、6歲，因為自己常載婆婆去上課，所以看過婆婆那個舞伴，那個先生有著一頭白髮，用髮油梳著西裝頭，穿著襯衫身材硬挺，還有著淡淡的古龍水味，看起來很紳士。

女網友發文問，懷疑婆婆與男舞伴日久生情該怎麼辦？（圖／翻攝爆料公社app匿名公社）

原po說，因為婆婆是很傳統的女人，本來沒有多想，可是她最近開始打扮上髮廊，還買了好幾身新洋裝，而且前陣子載她去上課，看到教室的燈沒開，她卻堅持有上課，甚至不是上課的日子也會突然出門，「昨天不知道那根筋不對，就打電話給教舞老師，老師卻說11月因為家裡有事所以沒開課，那我婆婆那幾天去教室幹嘛？」

「會懷疑是因為我載婆婆去時，都會瞄到那位先生站在隱密的角落，感覺上就是在等我婆婆，本來想私下問她，但她下午出門後打手機也不接，連我公公都不知道她去哪裡。」原po猶豫說，嫁過來後公婆一直都對我很好，如果真的是外遇我該戳破嗎？「說了對不起婆婆，不說感覺對不起公公。看著公公泡了碗麵當晚餐，覺得好可憐。」

貼文引發網友熱議，紛紛留言建議「放在心裡就好，一旦戳破裡外不是人」、「這真的很為難啊，說跟不說都會有問題」、「那就找婆婆好好聊聊，希望她自己能回頭」、「如果是我應該不會說，到時家庭爭吵自己反而變壞人」、「這種狀況很普遍，況且不年輕了，戳破傷感情」、「這種事就像父母小時候跟我們說的：大人的事小孩不要管」。也有人認為，應該再多觀察幾次，或是有意無意暗示婆婆妳知情，看婆婆怎麼說。