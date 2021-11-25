78歲黃詠潔阿嬤投稿的小說，刊登於海翁台語文學雜誌第239期。（摘自黃良成臉書）

78歲黃詠潔阿嬤，講閩南語一輩子，3年前跟讀高中的孫子一起考閩南語認證，孫子1次過關，她卻在書寫科目拿下0分，去年捲土重來考試，總算過關，她益發勤奮學習，最近以台語文寫小說「阿達仔的故事」投稿，如願刊登台語文學雜誌，她高興得直說，「可以跟孫子說，阿嬤很厲害吧！」

黃詠潔是台南市退休國小校長黃良成指導的「台語文化班」學員，學了3年多台語，當初因得知孫子要考閩南語認證，她認為，自己講台語一輩子，考台語有什麼難？基於鼓勵孫子，祖孫一起學，也一起報考，結果，孫子聽說讀寫都一次考過，她聽說讀3科雖拿高分，卻在書寫科目拿下0分，讓她耿耿於懷。

她雖難過但也沒有因此放棄學習，隔年繼續報考，聽書讀寫共拿下總分201，比前一年還進步14.5分，終於開心領取證書。但讓老師也為之感佩的是，她學著、學著居然學出興趣，上個月某天下課拿了一篇小說給黃良成，「老師，我想投稿，你可以幫我修改嗎？」

黃良成說，他當下腦海浮現當年阿嬤筆試0分畫面，如今居然可以用台語文投稿，覺得非常感動。最讓人欣喜的是，阿嬤的文章投稿，果真獲得《海翁台語文學雜誌》刊登，不少同學都很佩服阿嬤的意志，「阿嬤超認真，不輸少年人」、「這是對阿嬤最大的鼓勵了」、「阿嬤，你是我的偶像」。

黃良成5年前自掏腰包開辦「台語文化班」，公益教學推廣，陸續從新化、永康、安定、善化、東區一路開設「台語文化班」。東區甫於10月底開班，不少學校老師及退休公務人員來學習台語。