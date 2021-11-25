大陸四川甘孜藏族青年丁真（丁真珍珠），去年11月因一段抖音短片迅速爆紅，充滿野性又滿滿少年感，讓他瞬間成為各大節目爭相邀請的對象，一舉一動都受到熱議，更被譽為「寶藏男孩」；丁真爆紅後工作接不停，不久前更被發現累到外貌竟劣化成大叔樣，但近期有調查發現，多虧丁真高曝光、討論，讓他的家鄉理塘短短幾個月脫貧，現在還成了觀光勝地，創造高旅遊收益。

年僅20歲的丁真在去年11月去親戚家吃飯，接受一名攝影師胡波拍攝，胡波把拍丁真的7秒影片上傳到抖音，瞬間在網路上瘋傳，和他相關話題量多達50億，甚至連外交部發言人都特地發文宣傳丁真，人氣肉眼可見的驚人；之後丁真不僅拍紀錄片，成為家鄉理塘縣旅遊形象大使，還受到各大實境秀節目邀約，被譽為2020年「寶藏男孩」。

丁真疑似累到外型急速劣化，但他不停歇工作高曝光，也意外救了家鄉理塘經濟。(圖/ 摘自微博)

不過，丁真紅了之後工作邀約不斷，不久前他參加公開活動演出，被注意到明明應該是少年感滿滿的年紀，他卻看似發福還有抬頭紋，整個人憔悴到像中年大叔，疲勞轟炸下急速劣化，嚇壞眾人；但當時還是有不少死忠粉絲跳出來替他喊冤，透露丁真是因為下山醉氧才造成臉部浮腫，還有照片角度問題，丁真本人很瘦又稚氣。

而近日有陸媒整理出丁真爆紅後，他的家鄉變化有多巨大，在丁真工作邀約不斷，超高曝光度的狀況下，他的家鄉理塘突然成了觀光勝地，許多粉絲好奇丁真成長的地方，紛紛湧入朝聖；當地老街上民宿幾乎沒空房，進而創造在地民眾有更多工作機會，成功脫貧，由此可見丁真影響力有多誇張。