做生意就是銀貨兩訖，不少店家也常備計算機，避免找錯錢惹糾紛。有一名家裡開店的網友表示，一名顧客買了270元的商品，給1020元要結帳，家人打開手機計算機確認找零，沒想到卻被客人譏笑「這就是沒有讀書」，讓他感到很無奈。

家中做生意的網友在臉書社團「爆怨公社」發文，遇到一名客人在結帳時，買了270元給1020元，家人雖然心算要找750元，但還是拿出手機的計算機再度確認。沒想到該名客人見狀笑說，「這樣你們還要按計算機哦，就是沒有讀書才會要這樣」。雖然原PO解釋是怕算錯才要按，對方又補上一句「所以才要讀書」，客人態度讓他跟家人都感到非常無言。

拿計算機確認找零錯了？原PO分享被客人譏笑的過程。（圖／翻攝臉書社團爆怨公社）

不少網友都力挺店家做法，「計算機是驗算給客人看的，當證明用的，代表我沒有亂算價錢」、「你去看公司行號或機關的會計和出納，看他們幾百塊的金額會不會用計算機，照樣計算機給你看」。還有網友笑說，「只找他200，看他要不要拿計算機算給你看」、「對啊，我沒讀書，那就不用找了送客！」

也有人認為客人說話沒修養，「有時候在忙真的會沒辦法思考，不過他很沒禮貌是真的」、「數學不好還有計算機，人品不好讀書也救不了」、「真的要讀書，否則就會像那個客人一樣」、「其實她早就先用計算機算好了、故意找人麻煩而已」、「不賣最大，買270元的東西想羞辱人沒讀書？拒絕往來戶黑一個」。