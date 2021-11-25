疫情重擊觀光，對飯店業造成嚴嚴峻考驗，不過也有業者逆勢進場，訴求智能旅館管理的敦謙國際智能科技公司，在今年下半年一口氣開設了10家分公司，接手北中南各地的中小型旅館，改裝後先搶食這波防疫旅館商機，長期則迎接谷底復甦的國際觀光市場，成為這波不景氣中的「全能旅館改造王」。

敦謙國際智能科技，以「承攜行旅」與「雀客旅館」兩個品牌，今年下半年以來開設十家分公司，公司登記的地址從台北到高雄，包括彰化知名的全台大飯店、信義區的晶璽商旅、南港的麒麟商旅、台南的麗新大酒店、高雄的華園大飯店等，都有新團隊進駐；台北市京華城商圈內的「哲園商旅」近期已經更換新的經營團隊，掛起「承攜行旅」的招牌。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，疫情之前不少業者搶進飯店業，不過疫情以來，受到國際觀光客雪崩式減少的衝擊，有些自有資產的老牌飯店，還能夠申請危老改建，但跟房東租賃商用空間改裝飯店的「輕資產」投資人，資本不夠雄厚，多一路從去年虧到今年，現金流可能出現問題，反而讓這波新進場的投資人有接手的機會。

這波觀光業處於谷底，隨疫苗施打率升高加上國際旅遊逐漸出現曙光，許多業者已經處於「殘血」狀態，不過有別人退場、有新的投資人進場切貨，對飯店業者來說，一方面可以快速擴張據點，一方面也可接手原有硬體進行改裝，不用重金重頭來過。

這波商旅的轉手潮，新團隊似乎有先搶這波防疫商機的想法，尤其過年前防疫旅館商機，一次最多可以出租14天，且租金水準相對較高，且這些團隊對於防疫旅館的規範有相當經驗，可以快速複製，一直到現在還在市場上尋找合適的物件。