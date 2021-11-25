曾以八點檔戲劇拿下金鐘視帝的雷洪，除了精湛演技為觀眾所知，他全盛時期一妻五妾更為眾人討論，今晚播出的高點綜合台《震震有詞》中，他也暢談如何在這其中取得家庭間的和諧。

雷洪學生時期就讀師範學校，原是人人羨慕的穩定鐵飯碗，他卻對演戲具有高度興趣，在哥哥牽線下進入台視擔任臨時演員，「第一次去拍了十幾分鐘就結束回新竹了，全村村民還聚在一起看播出，結果戲都播完了大家卻沒看出我是哪一個？」

《震震有詞》。（和展影視提供）

即使無償演出他仍是闖出興趣，毅然決然放下新竹師範學院的學業投入演藝圈。從進劇組擔任工作人員，自告奮勇還降價當臨時演員，有一檔沒一檔的餓肚子也是常態，但也不肯放棄回家，當臨演時雷洪的台詞只有一句『是！師父！』，還被嫌棄台語講不好，只會講客家話的他深受刺激，下定決心把台語練好，「晚上我把演員拍完的劇本帶回家練習，加上身邊的閨蜜幫了很大的忙。」雷洪笑說：「我可能天生異性緣好。」

聊到異性緣頗佳，來賓許聖梅問「雷洪大哥，你的生命中到底有過幾個女人？」雷洪表示人數超過三輛遊覽車，來賓們一聽開始換算至少超過150位，紛紛露出不可思議的表情，雷洪笑笑地說：「都是緣分。」

主持人謝震武問當時擁有一妻五妾的雷洪「如何讓六位相安無事？是否有過人能力、過人體力、過人財力？」雷洪表示他以「公司化經營家庭」，最看重兄弟姊妹之後才是女人。除了演藝圈收入，雷洪也曾經營保齡球、KTV副業，支應每個家庭開銷，而家裡的財務開銷都交由學歷高又精明的老四處理。

雷洪與六個妻妾的確度過一段相安無事的日子，唯獨初二回娘家讓他分身乏術。但走到最後卻因為老四冒用他的名義向地下錢莊借錢，突然間風雲變色，雷洪從擁有上千坪的別墅到扛下六千萬的債務，妻妾紛紛離他而去，他更一度動了輕生的念頭。

走過風風雨雨，雷洪說：「我母親警告過我，如果我要這樣玩，總有一天會毀在女人手上。」如今的他生活回歸單純，找到真愛也結了婚，他透過節目向老婆真情告白：「妳可以放下身段放下一切全心照顧我，我真的很感恩，過去我脾氣不好，對妳講話有時口氣不好，那是氣話妳應該能諒解，我如果早10年碰到妳我們都會很快樂，有妳的照顧才有今天的雷洪！」

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