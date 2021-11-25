台灣首部與影集同名IP的動畫作品《2049+絕處逢聲》，由斬獲多項金鐘動畫獎項、休士頓國際影展動畫短片獎的冉色斯動畫製作，林哲熹、閻奕格以及「木木」林葦妮為動畫男女主角獻聲，今（24日）公布正式預告，首度曝光台灣特有宮廟文化的民俗陣頭「官將首」栩栩如生地在動畫呈現。

閻奕格擔任動畫影集《2049+絕處逢聲》配音。（圖：冉色斯動畫提供）

製作團隊在故事發想和調研的過程中，發現台灣官將首的起源地，正是於1949年成立了官將首，因此，在動畫影集結合動漫文化中的「機甲」來和官將首結合，設計一場「官將首的百年大典」，想像台灣的藝陣文化和民俗慶典在未來的世界裡變成一場機器人的盛宴。林哲熹自認要用台語配宮廟文化專有名詞有點「卡卡」，尤其官將首在拜廟陣式上，有所謂的「腳踏三步贊」，配音的語氣，一字一句都要在頓點上，是一大挑戰。

冉色斯動畫執行長姚孟超表示：「近年台味浪潮逐漸受到年輕人的喜愛和關注，五顏六色的視覺有著代表台灣獨特的印象，對於此次動畫美術深具挑戰性。尤其，台灣社區內幾乎是三五條巷子內必有小廟，要不就是門外插著令旗、門口放置天公爐，一家人晚餐時就在供桌旁邊，與神佛共處就是生活常態；我們相信雖然科技持續深植我們生活，但民俗信仰與宮廟文化在30年後未來的與時俱進，更是直得探究。」

聽嗓音彷彿陷「初戀」

動畫影集《2049+絕處逢聲》男女主角阿威（左）、夏雨由林哲熹、閻奕格配音。（圖：冉色斯動畫提供）

林哲熹、閻奕格以及「木木」林葦妮為動畫男女主角獻聲，林哲熹配音角色有「男扮女裝」的過程，他笑喊：「從沒想過演出變裝角色，放話製作單位找他演出如此挑戰角色！」閻奕格獻唱主題曲〈現實童話〉，林哲熹形容聽到格格的嗓音被她魅力給吸引，彷彿陷入「初戀了」，閻奕格聽聞誇讚羞喊：「我臉紅心跳了！好開心喔！」閻奕格透露：「林哲熹私下是一個很可愛的人，但他配音角色有許多粗暴的台詞，且很融入角色，讓我一度以為這是林哲熹嗎？有點怕怕的！」

《2049+絕處逢聲》正式預告曝光，林哲熹形容配音角色阿威面臨爺爺生病要籌千萬手術費用困境，於是展開行動以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，一場場華麗而奇特的表演吸引了群眾關注，林哲熹形容該角人生歷程將當迷人，「他想要照顧每一個人，但是現實就是沒辦法，怎麼選擇，去突破這個困境，想要為家人努力，但身邊最親人不一定理解你」，因此他透過聲音去詮釋角色所有情緒，進而引起共鳴情感。

由冉色斯動畫股份有限公司、台灣大哥大myVideo與瀚草影視文化事業股份有限公司出品，華研國際音樂原創歌曲的動畫影集《2049+絕處逢聲》描述宮廟少年阿威（林哲熹配音），在爺爺急需醫藥費之際，發現成為釘子戶的好處；為了向建商謀取暴利，他決定與反對社區改建的女孩夏雨（閻奕格配音）合作，將爺爺留下的宮廟申請為古蹟。他們展開行動，以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，一場場華麗而奇特的表演吸引了群眾關注，阿威與夏雨的感情也日漸升溫，並陷入了親情、友情甚至是愛情的掙扎。該影集自12月4日起每週六晚上十點於myVideo首播。

林哲熹擔任動畫影集《2049+絕處逢聲》配音。（圖：冉色斯動畫提供）