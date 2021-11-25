桃園市蘆竹區昨（24）日下午有名6歲小女童與家人走散，獨自坐在公園哭泣，熱心民眾瞧見趕緊報警，警方查詢多筆資料後終於聯繫上女童的家人，順利將其送回家人懷抱中。

6歲小女童剛學會騎腳踏車，女童的爸媽便帶她到河濱公園遊玩，女童一到公園便開心騎著腳踏車亂跑，媽媽因還帶著另名孩子與家中長輩，沒有即時發現女童騎著腳踏車離開視線範圍，後來發現女童不見時，全家沿著自行車道遍尋不著，相當著急。而女童回過神來也發現自己處於陌生環境，找不到家人，只能蹲在路旁哭泣。

路過民眾發現有女童在角落哭泣，趕緊報警請蘆竹分局南竹派出所協助，警員林文杰、連翊君到場先將小女童帶返派出所休息，並提供餅乾及飲料，一邊安撫她不安的情緒，同時耐心詢問出家屬的資訊，經比對數筆資料後，終於聯繫上小女童的母親，結束了這場驚魂記。蘆竹警分局呼籲，家中有幼童者，應隨時注意孩子的動向，切勿因一時疏忽釀成不幸意外。