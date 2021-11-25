永豐銀行統籌主辦台灣迄今最大規模太陽能電廠－中租迪和旗下天英、天柱、天任、天心、天芮等五家能源公司5年期、156億聯貸案，今（25）日簽訂授信合約，由永豐擔任管理銀行並邀集16家金融同業共同參與，為永豐主辦最大金額綠能聯貸，同時也是台灣迄今最大裝置容量的分散地面型電廠，預計於2023年6月完工。

截至今（2021）年10月底，永豐銀行旗下太陽能電廠融資餘額較去（2020）年底增加約175億元、合作電廠總數累計約達5500座。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行積極響應政府全方位發展再生能源的目標，自2019年起積極啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，包括地面型、水上型及漁電共生型，迄今已主辦13件起綠能聯貸案，累計金額達新台幣668億。

永豐銀行今年積極發展多元綠色金融服務，包括攜手售電業者打造綠電交易平台並扮演第三方角色提升售電端及購電端交易安全性、發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、首推信託專戶架構妥善管理能源業者回饋地方的款項以建構對社會環境及企業雙贏之永續金融生態圈。

永豐銀行10月則推出綠建築專屬房貸服務，建物或所屬社區具備綠建築標章者可申請房屋貸款最長40年期、利率1.31％起、最高可貸8成及最長3年寬限期，提供民眾便利且彈性的金融服務。

永豐銀行旗下再生能源產業去（2020）年度放款月平均餘額占全體本國銀行比重逾3成、高居業界首位，榮獲金管會頒予「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎殊榮。