苗栗縣泰雅族縣議員楊文昌25日總質詢，身上配戴穿著象徵4個種族的衣飾。（謝明俊攝）

苗栗縣議員楊文昌要求縣府重視回鄉創業原民青年的需求。（謝明俊攝）

苗栗縣議員黃月娥要求提升縣府原民中心位階。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，25日輪由全縣唯2的原民縣議員楊文昌、黃月娥質詢，楊文昌質疑南庄鄉國小找不到泰雅族母語老師，縣府每年編給3個原民鄉的道路修繕費用不足，縣府對於原民青年回鄉使用土地限制過嚴。黃月娥則要求苗62線道路新建工程盡速定案，泰安溫泉收益應回饋給當地原民，輔導原民民宿通過安全鑑定，並提升縣府原民中心位階回復成原民處。

楊文昌是出身自南庄鹿場部落的泰雅族縣議員，黃月娥則是泰安鄉泰雅族縣議員，2人長期都在關注縣內原住民權益。在縣議會總質詢時，都會聯手為原民權益發聲。

楊文昌25日總質詢時，刻意穿上織有雷女紋圖樣的客家式背心，並配戴阿美族的珠鍊，他表示，這是代表他個人身上擁有阿美族、賽夏族、客家及泰雅族特色，象徵苗栗縣族群融合。

楊文昌先質詢教育處，南庄多個學校都沒有泰雅族語老師，嚴重影響泰雅族語傳承，教育處長邱廷岳回答，教育處每年都有招考泰雅族語老師，但就算錄取，往往沒人願意報到，楊文昌要求教育處深入了解，為何泰雅族師資不願留在學校任教，查清問題才能解決問題。

楊文昌指出，縣府每年編給南庄、獅潭、及泰安等3個原民鄉，共1500萬元道路修繕經費，仍有不足，他手上目前仍有30餘件鄉親陳情部落通道需要修繕，縣長徐耀昌當場應允盡速處理，以符族人所需。

楊文昌質詢指出，原民山區水源都是由各族人共同設置維護，水利處協助檢測水質，在水源處都沒問題，但經過管線及部落水塔等，往往會感染大量大腸桿菌，原民中心主任蔣意雄當場應允將會向原民會爭取經算解決。

楊文昌接著秀出4個原民青年回鄉創業的案例，其中包括已經連續3屆勇奪苗栗、南投茶賽冠軍的南庄加里山仁心茶，是由返鄉泰雅青年謝念霆與父親謝福安醫師所種植生產，這4個回鄉創業青年都遇到土地開發使用的困境，希望農業處、原民中心等主管機關們，應該以輔導代替處罰，來鼓勵原民青年回鄉創業。

同時，楊文昌擔心，目前苗栗縣警局所有的原民籍警察，數量大幅減少，無法將全部原鄉派出所都派駐原民籍警察，往往會因為語言文化生活習慣不同，而影響警民之間關係，希望縣警局長周煥興可以代向警政署反應這個問題，增加原民籍警察錄取。

黃月娥議員則刻意穿上泰雅族傳統服飾，臉部並貼上紋面圖樣，以展示對質詢的重視，並在一開頭就播放泰雅族語所吟唱「出草」歌曲，以展示她為族人爭取權益的決心。

黃月娥質詢縣長徐耀昌，今年中央超收稅收，決定分給苗栗縣6億多大紅包，她希望縣長能把這些錢用在增加3個原鄉道路修繕經費。同時，通往泰安鄉的重要幹道苗62線新建路線，她希望工務處能重視部落需求，趕緊確定苗62線新線建造方式，只要苗栗62線確定，部落也會支持北線工程。

黃月娥並詢問文觀局長林彥甫，今年泰安溫泉的收益有多少？是否可以讓泰安鄉的族人都可以分享，尤其是泰安警光山莊溫泉收入，更應該回饋給當地原住民。

黃月娥並要求苗栗縣比照其它縣市，對於原住民民宿建物安全鑑定，訂定條例實行，以輔導原民小型民宿合法化。而縣府原民中心位階太低，原民中心主任出去開會都沒人理，她要求縣府應檢討縮編部分局處，將原民中心提升回復成原民處。