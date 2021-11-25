長期關懷弱勢的立法委員蔣萬安，響應人安邀約擔任「第32屆寒士吃飽30」愛心大使。（人安基金會提供／林良齊台北傳真）

80歲的阿香，曾在成衣廠上班，並在成衣廠結識了老公，因薪水微薄，兩人收入不足以支撐生活開銷，日子過得相當辛苦。因年紀大、無法久站，自工廠退休後，從事臨時工、資源回收的工作度日，原本還過得去的生活，卻因為疫情期間，資源回收廠關閉，他們頓失收入來源，只能靠低收補助及親友接濟，所幸經轉介後，至人安領取愛心餐券與物資，減少經濟壓力，讓他們倆老能好好填飽肚子，度過難關。

今年五月疫情嚴峻，許多產業受衝擊，影響民眾生計，尤其寒士首當其衝，頓失收入來源。長期關懷弱勢的立法委員蔣萬安，響應人安邀約擔任「第32屆寒士吃飽30」愛心大使。

蔣萬安現場也特別介紹年禮內容，將年禮送給寒士阿香，並給予她溫暖打氣，蔣萬安說，對於街友，社會大眾因為不熟悉、誤解而保持距離，事實上，街友是特別需要社會大眾伸出援手去協助的。人安基金會提供禦寒衣物、棉被，避免街友在寒冷的夜裡生病，更在過年期間親自送上年禮，讓寒士們能夠在年節與家人團聚、飽餐一頓。

連續辦理32屆的寒士吃飽30，今年初受疫情影響，辦桌形式特別改變以送禮到家，本屆為了維持防疫安全仍持續以親送方式辦理，人安全台各地平安站，為了常年服務的寒士、街友、單親媽媽皆能感受年節氛圍，無論用送到家、夜訪送到街、送到攤等方式，都會將年禮送到服務個案的手上。邀請社會大眾認捐年禮經費與紅包，讓溫情滿人間，祝福寒士朋友們年年平安。