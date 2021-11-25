凱基證券獨家取得國內軟式銅箔積層板（FCCL）大廠台虹科技（8039）第一次海外無擔保可轉換公司債（ECB）案，籌資金額達7仟萬美元。本案再次透過整合凱基證券及凱基證券亞洲（KGI Asia Ltd.）的亞洲投資銀行平台，以一條龍方式、共同執行包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引歐洲、美洲及亞洲等外資機構參與，超額認購達3倍以上。

本次ECB己獲准發行並於11月25日完成訂價，轉換價為每股新台幣53.5元，按當日之收盤價每股新台幣46.45元計算，溢價率約高達115.18％。該ECB存續期間為五年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易。台虹科技本次發行ECB美金7仟萬元，採面額發行，約當新台幣19.453億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需。

法人表示，本次可轉換公司債的發行鎖定台幣匯率，對台虹科技的財務風險更低，更有利於企業海外舉債之活動。估計本次ECB認購後，外資對台虹的整體持股佔比更將向上攀升。