美國智庫芝加哥全球事務委員會萊斯特皇冠中心研究員李切特(Chet Lee)，23日投書「Defense One」。文中指出，有鑑於近日民調顯示，美國民眾愈來愈支持政府出兵保護台灣，免於北京侵略。也愈來愈多人主張，台灣應成為美國條約盟友，還有愈來愈多美國人認為美軍無法與共軍抗衡。五角大廈與國會應趁此勢頭，提高美國國防預算以確保華府軍力領先北京。

作者認為，隨著美國輿論對台灣展現支持浪潮，等於為國會製造機會，讓其縮小美國國防預算與軍火庫之間的落差，進而平衡美國與中國大陸之間與日俱增的軍事預算落差，以及逐漸擴大的武器庫差距；甚至，更讓美國能與北京一搏。

儘管拜習視訊會議日前歡喜落幕；但中國大陸、台灣與美國近來與戰爭之間的距離，卻愈來愈近。然而，防衛台灣對不論是美國民眾還是政府高層，卻都不是個夠熟悉的議題。

※52%的受訪者支持出兵保衛台灣

根據芝加哥全球事務委員會8月公布的民調，高達52%的美國人支持大陸武力犯台時，華府派兵保衛台灣。這是自1982年首次提出此一問題以來，歷次民調中挺台比例最高的一次。

同一民調也顯示，69%的受訪者支持美國承認台灣獨立，65%的民眾支持台灣加入國際組織，53%的受訪者支持美台正式締結盟約，46%的受訪者認為華府應明確承諾大陸武力犯台時會保衛台灣。

若與北約議題相比，更可凸顯美國民眾對台灣的支持。在該次民調中，受訪者支持美軍保衛北約成員國的比例為59%。儘管比支持出兵保衛台灣的52%高出7個百分點；但自2014年民調以來，支持出兵保衛北約盟國的比例僅上升25%，支持出兵保衛台灣的比率卻上升100%。

作者認為，儘管拜習視訊會議日前歡喜落幕；但中國大陸、台灣與美國近來與戰爭之間的距離，卻愈來愈近。(圖/美聯社)

※民調顯示美軍不如共軍

民調還顯示，不到一半的美國人認為美軍實力超越共軍，這是有史以來最低的數字。儘管這不是美軍軍事力量的真實反映，卻凸顯美國民眾內心的想法。更進一步來說，美國民眾想要的是：一支能和北京競爭而又能防衛台灣的軍隊。

雖然拜登政府在2022財年的國防預算中，要求增加F-35戰機預算，投資B-21戰略轟炸機與哥倫比亞級彈道飛彈潛艦計畫，甚至還注意到人工智慧(AI)等先進能力。不幸的是，即使預算較2021財年略有成長，2022財年的國防預算也不足以讓美軍扭轉共軍取得軍事優勢。

事實上，光是11月，五角大廈公布的《中共軍力報告》就宣稱，共軍海軍已擁有全球規模最龐大的艦隊，而大陸核武能力成長更是驚人，美軍更稱大陸極音速飛彈已接近「史普尼克時刻」（Sputnik moment）。

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）近日也表示，海軍的年度預算將提升3%到5%，以趕上大陸快速成長的步伐；但考慮到通貨膨脹，這樣的預算成長率只是讓美海軍原地踏步，並不會迎頭趕上。

※美空軍在兵推擊退北京進犯

民主黨眾議員路里亞（Elaine Luria）敲響了五角大廈的警鐘。面對中國大陸軍事力量不斷膨脹，路里亞質疑五角大廈並沒有嚴肅看待此一威脅。她對於海空軍「撤出投資」的作法感到遺憾，儘管這兩個軍種採取退役舊載台，以挪騰出資金來投資新裝備。

她警告，空軍現行戰略對戰備產生不利影響。美空軍將轟炸機的彈藥採購減低40%，轟炸機採購減少20%。同樣地，海軍擱置15艘艦艇卻僅採購2艘水面艦與2艘潛艦。此外，海軍再加速戰機退役的同時，卻減少採購艦載戰鬥機，更缺乏對印太區的關注。這些都讓空軍與海軍無法因應來自北京的威脅。

2020年的秋季兵推更暴露問題的嚴重性。雖然，美國空軍擊退北京對台灣入侵，但這是建立在空軍解決財政與科技挑戰的關鍵之上。換言之，空軍需要資金成立載人戰機、無人機與網路的組合，才能阻止北京進犯，但五角大廈現有預算顯然對此需求心有餘而力不足。

幸運的是，這場兵推告訴空軍2023年財年預算到底要編多少才夠用。既國會議員、學者、軍方相繼警告，應注意中國大陸日益成長的威脅後；如今美國民眾也表態支持，他們想要一支能嚇阻且擊敗共軍的美軍，五角大廈是該順勢而上，編列能滿足需求的預算。