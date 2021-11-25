IKEA敦北店於今年4月26日宣布結束營業，時隔半年品牌決定於原址打造台灣首間城市店「IKEA台北城市店-小巨蛋」，並宣布於30日開幕，讓不少網友表示「被騙了眼淚」，不過品牌表示再決定收攤時並無這項計畫，後因情勢考量後才以「城市店」形式開店，但因該店位處台北市中心，便捷的交通方便許多消費者購物，故仍讓不少消費者十分歡迎、期待。

不賣家具、多元家飾品項

IKEA城市店裝以灰白簡約色調為主。（林欣儀攝）

此次城市店賣場面積約為2000坪，為原先敦北店的六成，再買場配色上相較於過往藍、黃配的亮麗品牌主色調，此次因主打都會生活族群，故賣場以輝、白色調打造簡約時尚感，並捨去大型家具，以展示牆取代大型Showroom，以貼近台北小坪數的居家配置，另外該店以家飾品為主力項目之一，銷售品項約為3000多項，並新增自助結賬區，加速結帳速度、減少消費者排隊的時間。

迎合自煮商機 首推輕食、限定冰淇淋

有鑑於自煮比例增加，台北城市店首創Live Kitchen Show，使用IKEA冷藏冷凍食品由專人示範分享以簡單步驟烹調道地瑞典美食。（IKEA提供）

美食小站也搶先推出系列輕食、沙拉，即使忙碌，也能填飽肚子。（IKEA提供）

台北城市店推出無酒精版本的經典莫希托（Virgin Mojito）風味霜淇淋，20元。（IKEA提供）

另外有鑑於自煮比例增加，台北城市店首創Live Kitchen Show，使用IKEA冷藏冷凍食品由專人示範分享以簡單步驟烹調道地瑞典美食，同時為週邊上班族於美食小站新增火腿潛艇堡、鮭魚捲餅、燻雞沙拉、鮭魚沙拉、優格杯、軟餅乾等輕食，並增設Grab & Go自助點餐機，外帶即食更加便利。此次台北城市店也推出無酒精版本的經典莫希托（Virgin Mojito）風味霜淇淋（售價＄20），無酒精版本讓大人小孩都能一同感受酸甜沁涼口感。

限定電繡服務 專屬購物袋

宜家卡友開幕期間購買指定商品（枕頭套、浴巾、靠枕套），加價100元起即可客製專屬電繡圖文。（IKEA提供）

慶祝台北城市店全新開幕，專屬城市店輕巧好收納KLAMBY購物袋，一個只要49元。（IKEA提供）

開幕起至2月底，家飾賣場消費滿888元即可以49元將購買商品以便利箱運送回家。（IKEA提供）

為慶祝台北城市店全新開幕，推出專屬KLAMBY購物袋，一個只要49元，不論買菜、洗衣服、購物都能派上用場，另外在11月30日至12月31日開幕期間，宜家卡友購買指定商品還可獨享限定電繡服務，，加價100元起即可客製專屬電繡圖文。此外，開幕起至2月底，家飾賣場消費滿888元即可以49元將購買商品以便利箱運送回家；消費滿1888元，即可獲得25公斤免運一次。