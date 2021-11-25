日本外務大臣林芳正今天接受日媒採訪時表示，台灣海峽的和平與穩定對國際社會的穩定來說很重要；他談到日本跟中國的關係說，該主張的會堅決主張，並持續跟中國對話。

日本朝日新聞報導，林芳正談到對中外交時說，「將在日美堅強信賴關係下，希望促使中國盡到身為大國的責任」。

2022年是日本與中國關係正常化50週年，有關延後以國賓身分訪日的中國領導人習近平訪日一事，林芳正說，有必要持續關注包括疫情在內的狀況，「目前並非協調具體日程的階段」。

有關2022年將舉行的北京冬季奧運，美國總統拜登正在研究採取不讓政府相關人士參與開幕式的「外交杯葛」。林芳正談到日本如何因應時說，「雖然會在適當時機就各種情況進行綜合考量來判斷，但現階段還未做出任何決定」。

談到台灣海峽情勢，林芳正說，「對日本安全保障（重要性）自不待言，台灣海峽的和平與穩定對國際社會的穩定來說也很重要」。

產經新聞報導，林芳正今天接受日媒採訪談到日中關係時說，將在跟共享普遍價值的各國合作同時，「該主張的會堅決主張，要求對方採取負責任的行動」；日本將跟中國持續對話，對共同面對的各項課題持續進行合作。

林芳正在接掌外務大臣前持續擔任日中友好議員聯盟會長，他在受訪時援引中國兵書「孫子兵法」中的「知己知彼，百戰不殆」名言說，「在跟對方進行談判等方面，熟悉對手會比全然不知來得好」。

至於日前跟中國外交部長王毅電話會談時獲邀訪中一事，林芳正說，現階段並未做任何決定。

有關日韓關係，他說，「遵守國家與國家間的承諾，是國家間關係的基本原則」。

林芳正認為韓國方面對「前徵用工」（遭日本企業強徵的南韓勞工）問題的因應「明確違反國際法」，假設日本企業遭韓國扣押的資產被「現金化」，將招致嚴重狀況，要求韓國方面做出適當對應。