國民黨籍台東縣議員陳銘風25日表態投入台東市長國民黨黨內初選。（台東縣議員陳銘風提供／蔡旻妤台東傳真）

國民黨籍台東縣議員陳銘風25日表態投入台東市長國民黨黨內初選，將與同黨籍縣議員周達三共同角逐市長大位，陳銘風說，「我是台東囝仔，有建設家鄉的使命」；兩人都表示會尊重黨內12月底以民調方式進行的黨內初選。

「台東囝仔，望您牽成」57歲的陳銘風歷經2屆台東市民代表、1屆縣議員；他堅定表示，十幾年過去，當初踏入政壇懷抱的使命感跟熱情至今絲毫未減，而今天，他決定帶著這樣的心情，投入台東市長初選。

陳銘風勤跑基層、深耕地方，現職為台東縣議員及體育會理事長，在台東縣大小體育社團及賽事、各項社團活動都可見到他的身影，頗受基層看好。

陳銘風表示，回想年輕時，他參與了多項國家重大建設的設計及監造工程，有機會和外國頂尖工程師交流、學習最先進的工程技術，看著都會地區快速發展，心裡總是覺得，「我是台東囝仔，有建設家鄉的使命。」

陳銘風說，十幾年前，他放棄工程師優渥的待遇，帶著熱情跟理想，回到從小生長的家鄉，非常感謝選民的肯定，讓他踏上了從政之路。在這四千多個日子裡，他一刻都不敢鬆懈，努力走遍台東市每一個角落，發揮專業，監督台東的建設，處理過無數的選民服務，每天都用全心全力的付出，來回應大家對他的疼惜與期待。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華日前表示，有陳銘風、周達三及另1位縣議員參加黨內協商，預計12月底啟動全民調進行初選，還有1個月時間，初選候選人都各自努力，大家都是議會同事，也是黨內同志，民調結果出爐後，希望大家還是能團結打贏這場選戰。

此外，民進黨部分則由行政院東部中心執行長洪宗楷披戰袍，洪宗楷2014年曾當選民進黨唯一縣議員，2018年台東市長選舉，挑戰實力堅強的張國洲，得票率4成，守住綠營基本盤，實力不容小覷。