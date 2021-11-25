新古典室內樂團首度參與「2021高雄春天藝術節」，推出《聲景音樂劇場－給NK的十行詩》，25、26日於衛武營歌劇院登場，作品還入圍了每4年舉辦一次，被譽為世界劇場設計界奧斯卡之稱的「WSD 2022世界劇場設計展」。
獲得極高評價與肯定的《聲景音樂劇場－給NK的十行詩》不僅入圍了今年的WSD 2022世界劇場設計展，甚至還罕見的以單一製作、雙項入圍，包括舞台設計的建築師趙建銘，以及燈光設計宋永鴻，明年將前往加拿大布展。
首度參與「2021高雄春天藝術節」演出，《給NK的十行詩》由藝術總監陳欣宜創意發想，以榮獲「第39屆吳三連文學獎」醫師江自得探討「美」為主題的詩集，將其內容論述轉化為六幕，成為各自獨立又相連呼應的聯篇樂章。
來自高雄的新古典室內樂團於2003年由留美鋼琴家陳欣宜成立，曾被芝加哥媒體以「展現台灣生命力及軟實力的音樂饗宴風靡芝城」為標題大篇幅報導。也曾受邀第58屆威尼斯雙年展開幕周及2019衛武營開幕周年強檔節目演出。
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