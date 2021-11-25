前公懲會委員長石木欽因涉與富商翁茂鍾不當來往遭移送懲戒，懲戒法院25日進行最後辯論程序，石由律師發表最後陳述，相信合議庭法官定能作出公正之判決，不論判決結果如何，最痛苦的時候已過去，心已無懸念。庭末，審判長訂12月24日宣判。

石木欽委由律師發表最後陳述，他質疑本件第一次審查會之多數監察委員也以追懲時效已完成，決議彈劾不成立，前後何以會有如此之差異？高涌誠監委在換屆之新委員尚未進入狀況下，冒然提案、矇騙其他委員通過彈劾，令人懷疑是否具有特殊目的？為彈劾而彈劾。

石木欽說，司法院處理本案僅憑翁茂鍾記事本上記載，所涉者均為20多年前之事物，司法院僅形式上詢問過本人一次，他如何能記得20多年前點點滴滴細節，且司法院對於他提出有利之證據，均未調查即送人審會審查，其目的昭然若揭。

石說，他臨退休之際，卻被那幫心懷報復惡念之檢察官，及司法院那一小撮心懷不軌之人，基於私利以如此粗暴手段對待本人，每思及此，他均輾轉難眠，難以釋懷；，最痛苦的時候已過去，心已無懸念，雖不再胸懷大志，往後的日子仍然海闊天空，足以揮灑自如。