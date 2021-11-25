意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）與韓國創新醫療器材製造商Nu Eyne合作推出Nu Eyne穿戴式眼部護理治療裝置，其採用STM32WB55雙核心Bluetooth LE（BLE）微控制器（MCU）。

Nu Eyne推出的CELLENA穿戴式裝置利用照射至眼睛和相關神經的電流和光，達到緩解疲勞與乾眼症狀之功效，並促進視網膜功能恢復正常。其耐用與輕便的特性適合日常使用，且每次充電後可進行多次療程，並將記錄於產品使用日誌。近期將推出手機應用程式，使其更方便使用，亦簡化互動式療程管理。

CELLENA眼療儀的無線連接和即時處理仰賴STM32WB55無線微控制器的雙核心架構。除內建資料安全功能外，意法半導體的MCU還提供多種安全機制，包含使用者資料保護和透過藍牙加密更新韌體。STM32WB55的超低功耗效能亦明顯延長了Nu Eyne穿戴式眼療儀的電池續航力。