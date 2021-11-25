中華奧會25日再度以視訊方式舉辦「兩岸競技教練交流研討會」，這是今年度兩岸奧會最後一場交流活動。雙方各邀請3位領軍參加東京奧運會的教練現身說法，分享訓練及比賽經驗與心得。開幕式由兩岸奧會副主席陳建平與高志丹共同主持，吸引40餘名學員報名參加。

中華奧會副主席陳建平指出，兩會自1997年簽署交流協議以來，每年約有6來6往的交流活動。這兩年因受到疫情影響，無法進行實體交流，但仍在兩會主席支持與重視下，改以線上視訊方式，持續進行研討會，讓兩岸體育實質交流不致中斷。

陳建平強調，剛落幕的東京奧運會，我國榮獲2金、4銀、6銅，12面獎牌，在全部參賽國家中排名第34名，創下我國參加歷屆奧運會最佳成績，顯示台灣競技運動實力的深度和廣度已大幅提升。能獲此重大成就，主要歸功於選手和教練經年累月辛苦的訓練，加上與時俱進的運科協助，才能獲取突飛猛進的進步。

本次研討會邀請雙方領軍參加東京奧運的教練參與討論，希望能發揮他山之石可以攻錯的精神，共同學習，一起成長；吸取大陸優勢運動項目之發展經驗，分享我國的經驗與心得，提供我各級教練訓練時之借鏡，再創更好的成績。

今天參與的講師陣容十分堅強，我方講師有體操林育信教練談「翻滾吧！台灣體操雙雄」述說他帶領李智凱、唐嘉鴻幾位小朋友訓練體操的成長過程，直到實現奧運奪牌夢想的點點滴滴；拳擊劉宗泰教練談「拳謀在握、伺機反擊」，黃筱雯的訓練過程；跆拳道劉祖蔭教練就「做好準備、全力以赴」來分享相關訓練過程。

大陸方面有田徑袁國強教練談「蘇炳添訓練的探索」、羽球羅毅剛教練談「陳雨菲奧運奪冠經驗分享」的和桌球鐘金勇教練談「中國桌球隊長盛不衰的成功經驗分享」。其中蘇炳添是亞洲選手在百公尺項目跑進10秒大關的第一人，陳雨菲近來與我國羽球球后戴資穎競爭激烈，在東京奧運場上擊敗戴資穎獲得金牌，此次邀請這3位具指標性的教練來分享經驗，內容精采充實。