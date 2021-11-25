隨著歲末的腳步接近，年度萬眾期待聖誕佳節即將來到，「台新金控聖誕祭」即將於12月3日下午5點在臺北市仁愛圓環旁的總部大樓，迎來第九年的聖誕點燈儀式。今(2021)年台新金控聖誕祭規模更勝以往，視覺體驗也不斷翻新，同時邀請仁愛圓環周邊商戶、台新合作夥伴共襄盛舉，一同結合台新Richart Life APP，打造充滿聖誕氛圍的數位生活金融生態圈。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控自去年首創於總部大樓牆面上設立全臺最大LED燈立體聖誕樹，透過聖誕樹呈現出多款令人驚艷的3D特效動畫，無論白天或晚上民眾可觀賞到不同風貌，每年不同的風格主題與創新設計吸引民眾前往觀賞、拍照及打卡，已是台北市最具話題性的打卡熱點。今年也將不負外界期待，推出全新三款聖誕動畫，將帶給民眾耳目一新的視覺體驗，感受濃濃的聖誕佳節氣氛；同時也在台新總部大樓一樓室內，設置聖誕心願數位留言牆，讓民眾共同許願期待新的年度到來。

台新金控聖誕祭每年推出的限定聖誕專屬優惠也是活動亮點之一，本次聖誕祭結合台新Richart Life APP，讓民眾體驗生活金融生態圈的便利！即將於金控總部旁設置的光廊城堡中，將佈滿圓環周邊商戶以及台新合作夥伴商標符號，共串聯全臺3000多家商戶優惠活動，如新光三越、王品集團等知名連鎖企業。

民眾可以巧妙運用Richart Life APP整合性及便利特點，輕鬆掃QR Code即可享有日常生活中的食、衣、住、行相關專屬優惠，無論是親臨現場或是身處於北中南各地的民眾們，也可透過Richart Life APP獲得優惠劵，優惠券價值總額超過萬元，民眾千萬不能錯過。

值得一提的是，為了歡慶台新人壽加入金控大家庭，台新正式完備了銀行、證券與人壽三具主要業務引擎，本次更擴大聖誕慶祝的規模，希望與民眾在這聖誕佳節分享喜悅的溫馨感受，將進駐信義百貨商圈佈置空橋燈飾，以粉色燈泡點亮松智路、松壽路、松高路上方空橋，每顆小燈泡象徵溫暖的小星星，民眾通過空橋時亦可收到優惠推播訊息，讓溫暖與創新金融流竄於整座城市中持續為愛閃耀。

林維俊表示，随著科技日益創新，台新身為數位金融領航者，希望帶給民眾最新金融科技的同時還能感受溫暖，度過一個歡樂的聖誕節。雖台灣疫情趨緩，但台新在防疫考量之下，將歷年來的總部聖誕派對改為舉辦戶外快閃市集，希望讓民眾保有聖誕過節的氣息，歡迎圓環周邊街坊及孩童們都能前來一同歡度聖誕。