110年體育推手獎表揚典禮今日表揚51個獲奬單位，副總統賴清德親臨頒獎，感謝贊助及推廣體育活動的企業、團體與個人，高度讚譽並表揚他們在發揚體育運動的用心與價值，是臺灣體育活動最重要的「推手」。教育部潘文忠部長也期待推手奬得主所創造的典範，得以傳承及延伸，讓臺灣的體育運動團體及選手有更好的發展空間，嘉惠更多體育選手及團體。

體育署表示，「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。今年度在各方踴躍參與下，總收件數達105件，共計有51個獲獎單位，其中包含贊助類60件、推展類19件及特別類2件。

教育部林騰蛟次長兼體育署代理署長表示，教育部每年積極籌辦「體育推手獎」表揚活動，不僅是對於所有獲奬單位致上最高敬意，更希望將推手們的事蹟及對於體育的奉獻精神傳達予國人。今年雖有嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，以致各項賽事延期舉行或停辦，然而本年度受理各界推薦報名的件數仍為歷年之最，其中有6家企業團體及7位個人為首次參與推薦並獲獎，足見每年均有新的體育推手，讓體育人的努力及光彩得以接續傳承。

政府制定體育政策、推動體育運動發展的任務責無旁貸，近年落實體育運動經費倍增，逐步推動體育發展政策，同時致力於改革與創新，以建構國人優質運動環境和文化，支持運動產業發展，加強培訓優秀運動人才，拓展國際體壇空間。感謝社會大眾跟政府一起攜手合作，共同支持體育運動的發展。

賴清德副總統在會中特別強調，成就一位優異的運動員，除了選手自己努力、堅持與熱情、教練的指導、親友的鼓勵外，還有許多在背後擔任支持的力量，這些隱身在掌聲後面的推手，無怨無悔、全心全意投入體育推展工作。所以在獎勵優秀選手的同時，更要給予這群幕後推手更多的掌聲與感謝。希望藉由「體育推手獎」，期盼大家一起做臺灣體育發展的「推手」，以增進參與推動體育之風氣，讓體育的奧援源源不斷，共創更健康的臺灣，讓世界看到臺灣的驕傲。