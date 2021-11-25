永隆國小25周年校慶系列活動《美力韻藏 別具藝思》校慶美展，已在學府藝廊展開，充滿創作意象的自然景物油畫，陶冶孩子們的美感能力。（黃國峰攝）

永隆國小25周年校慶系列活動《美力韻藏 別具藝思》校慶美展，已在學府藝廊展開，也邀集了校內曾於世界兒童畫展、全國創意聯想畫及台中市美術比賽中獲得佳績的小創作者作品。（黃國峰攝）

永隆國小25周年校慶系列活動《美力韻藏 別具藝思》校慶美展，已在學府藝廊展開，其中新奇的皮革創作畫，頗受注目。（黃國峰攝）

永隆國小25周年校慶系列活動《美力韻藏 別具藝思》校慶美展，已在學府藝廊展開，其中黏土創作的多肉植物栩栩如生。（黃國峰攝）

台中市大里區永隆國小將於12月3日舉行25周年校慶，校方舉辦一系列動態、靜態活動，其中《美力韻藏 別具藝思》校慶美展，已於學府藝廊展開，邀請藝術家湯美玲帶來黏土與皮雕展，及陳韻茹女士油畫展，每一幅獨一無二的創作，都薰陶培育著孩子們的美感能力。

永隆國小校長張永志表示，本次美展，邀請到投入藝術創作近30年的湯美玲女士與深耕油畫創作的陳韻茹女士聯合展出，以「美力韻藏 別具藝思」為主題，展覽作品從細緻雕琢的皮革創作、栩栩如生的黏土作品到充滿創作意象的自然景物油畫等。

張永志表示，感謝家長委員會經費支持，加上志工隊廖宜涵隊長所帶領的志工團隊協助，也感謝中市議員林碧秀，極力為學校會議室爭取空調設備經費，使空間得優化，硬體設備的提升也多采多姿了藝文活動。

教務主任陳翠華表示，迎接25周年校慶活動，永隆規劃了一系列的動態、靜態活動，動態方面，有跟文化局一起合辦的《小蝌蚪找媽媽》戲劇表演，靜態方面則是最近展開的《美力韻藏 別具藝思》校慶美展，希望透過每個獨一無二的創作品，讓孩子在觀察中鍛煉美感力，也過活動去觸發孩子們，更多學習的興趣，也是校慶美展很重要的目標。

陳翠華指出，本次美展中還邀集了校內曾於世界兒童畫展、全國創意聯想畫及台中市美術比賽中獲得佳績的小創作者作品一起參與展出，讓慶賀永隆國小25歲生日的同時，校園也充滿了藝術氣息。