IKEA敦北店今年4月停業，在重新與新房東議約有利條件下復店，更名為小巨蛋台北城市店，並預計本月底重開幕；25日預覽四大賣點亮相，包括自助點餐機台、織品繡字新服務，且買1888元免運費送到家等，而近期引人關注話題「通膨」萬物皆漲，IKEA瑞典總部在月初對外表示「難以避免」，預期調漲時機採機動性公告。

瑞典家具大廠宜家家居（IKEA）的母集團「Inter Ikea」日前表示，疫情期間雖然整體銷售額呈成長趨勢，但因供應鏈問題稅前淨利大幅下滑，恐怕將調漲商品價格；而台灣IKEA與香港、澳門、印尼一樣同屬港商牛奶集團代理營運，屆時將依總部通知就庫存情況進行調整。

瑞典IKEA總部亦強調，保持實體店與倉庫的庫存，對IKEA來說一直是個挑戰，由於全球運輸和原物料價格都在上漲，未來相關產品恐怕得迎來上漲趨勢，為了避免消費者反彈，IKEA將暫時把無法購買的商品從網站和實體店下架，轉而推薦類似屬性的產品，同時IKEA也將租賃更多船隻、貨櫃，並優化物流路線，以努力減少供應鏈成本。

小巨蛋台北城市店主要鎖定上班族、租屋族、單身貴族，想要隨時購買家飾品、吃一頓瑞典美食、喝杯咖啡休息的店舖定位，提供家飾用品、Live Kitchen Show，以及Grab＆Go自助點餐機台等方便外帶即時，此外，低價優惠彩色標價，QR code導購隨時都能買，讓消費者在選品、購物時更容易找到自己需要的商品，同時大台北地區是個多元文化的搖籃，有著為數眾多的外國人士，為了讓每一位消費者都能夠感受到最完善的購物體驗，城市店裡所有的價格標，都以雙語呈現，打造更友善的購物環境。