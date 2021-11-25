美國「有線電視新聞網」（CNN）24日報導，荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）的機場最近「雇用」了約20隻小豬，讓其負責清理跑道附近田地採收後剩下的農作物，並擔任活的「稻草人」，希望降低當地客機遭遇鳥擊的風險。

根據報導，阿姆斯特丹的史基普機場（Schiphol Airport）近期嘗試新招，讓來自豬隻養殖公司「Buitengewone Varkens」的約20隻小豬，在機場跑道附近剛採收過的田地中覓食，以降低當地對鳥類的吸引力；該養殖公司的擁有人之一葛勞德門斯（Stan Gloudemans）還告訴CNN，這些豬隻也會攻擊靠近田地的鳥類，讓其不敢接近機場附近。

葛勞德門斯表示，該公司的小豬通常負責在荷蘭各地清理農地，擔當機場守衛還是頭一遭，他打趣地說：「下次可能會有人雇豬來防小偷。」

史基普機場發言人柯斯特（Willemeike Koster）告訴CNN，即使在新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的2020年，該機場仍發生了約150次鳥擊事件。CNN指出，若飛機與大型鳥類發生碰撞，可能會導致嚴重的飛安問題，特別是若鳥類被捲入飛機發動機時。

柯斯特表示，該機場本來就備有約20名「鳥類控制員」，負責以雷射、音響等方式驅散鳥群；機場附近也種植鳥類厭惡的植物，希望降低其靠近機場的意願。而為期6週的小豬實驗將於本週結束，柯斯特稱獲得「大量有益的資料」，將進行進一步分析，預計於明年初決定是否將其納入現有的防鳥擊體系。