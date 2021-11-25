「數位愛的書庫」25日在林園國小、東光國小啟用，是高雄市第1座與第2座，也是全台第33、34座。希望在各校種子教師的引導下，讓學生在紙本閱讀之餘，也能學習到如何有效運用數位設備，進行閱讀課程及自主學習。

台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠感謝高雄市政府支持閱讀教育，與閱讀基金會合作，長期推動紙本「愛的書庫」，目前全高雄已有29座。而全巿第1座與第2座「數位愛的書庫」則很高興能在林園國小與東光國小分別成立。

高市府教育局專委李黛華說，數位愛的書庫結合資訊科技與民間公益資源，為每校免費提供30部平板電腦、充電箱，還包含後續設備維護管理、種子教師培訓，以及網站平台與競賽活動等，可加速落實數位閱讀教學的普及率。

成為全高雄第1座數位愛的書庫，林園國小校長洪琮琪表示，除了能閱讀國內外圖書館提供的電子書資源，學生還能即時查詢及分享資料，不僅提高學習效能，也能培養學生將數位資料轉換為自己的知識，可說一舉數得。