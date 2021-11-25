中央流行疫情指揮中心最新公布疫苗覆蓋率，全年齡第一劑覆蓋率達77.3%，第二劑也達50.5%，但前台大感染科醫師林氏璧表示，75歲以上第一劑的施打率仍停在73%，低於全年齡平均值77.3%，建議長輩們為自己的健康著想，早打早安心。

林氏璧今在臉書發文，表示綜觀全球，多數國家都是年長者接種率最高，像日本80至89的年長者，目前兩劑完成接種率高達95%，不過年輕人可能多半認為新冠肺炎就算得到也是輕症，所以施打意願低，30至39歲的接種率只有74%，反觀台灣20至39歲的青壯年，雖然施打時間被排在最後面，但施打意願非常高。

林氏璧說目前最憂心的，莫過於75歲以上施打率停滯不前的狀況，他指出，75歲以上第一劑施打率已停在73%一陣子了，剩下的27%好像鐵了心不願打。

林氏璧認為，雖然部分長輩是基於身體狀況不便施打，但還是需要知道這是有風險的，打疫苗需打兩劑，且第二劑施打完畢後還須等14天，才有最好的免疫力，若待疫情更嚴重再去施打疫苗，恐怕會將自己暴露在群聚的風險之中，建議長輩們還是為了自己的健康，早打早安心。