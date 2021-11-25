入冬後，屏東海生館熱鬧非凡，隨著繁殖季結束，企鵝寶寶與成鳥都進入「換羽期」，為此，館方推出限定企鵝羽毛瓶DIY，藉此優惠夜宿遊客。（謝佳潾攝）

入冬後，屏東海生館熱鬧非凡，隨著繁殖季結束，企鵝寶寶與成鳥都進入「換羽期」，為此，館方推出限定企鵝羽毛瓶DIY，藉此優惠夜宿遊客。（謝佳潾攝）

入冬後，屏東海生館熱鬧非凡，隨著繁殖季結束，企鵝寶寶與成鳥都進入「換羽期」，而因羽毛不規則掉落、臉上留有未脫落的羽毛，乍看下企鵝們如頂著龐克頭般厭世又賣萌，為此，館方推出限定企鵝羽毛瓶DIY，藉此優惠夜宿遊客。

屏東海生館指出，隨著時序推移，企鵝幼雛在親鳥的照護下，羽毛會從以抵禦嚴寒、保暖為主的絨毛，在約莫45至60天後，逐漸褪換成具備防水功能的亞成羽，換言之，當企鵝寶寶要換成具防水的外羽之時，代表牠正為融入群體生活「轉大人」做準備。

與此同時，成鳥們則必須忍受2到4周的時間無法下水，藉此換上全新的羽毛。海生館說，由於正值換羽期的企鵝羽毛會不規則掉落，臉上偶爾也會帶著尚未脫落的羽毛，彷彿頂著龐克頭般，模樣厭世又可愛，時常讓飼養員忍不住為牠們按下快門、拍下經典萌照。

飼育員說，在企鵝寶寶換羽過程中，為避免牠們意外落水，或是與其它成鳥不小心碰撞受傷，會為牠們設置特別區域，以便呵護企鵝寶寶們安心適應環境與成長，並學習生存的技能，包括如何進食、游泳等，待牠們適應餵食及學會如何游泳之後，才會與其它成鳥一起生活。

海生館為分享企鵝成長的喜悅，將於12月7日至13日推出海洋卡卡友獨享夜宿優惠，持卡人於活動期間訂購明年6月底前的夜宿海生館，除了原有的本人夜宿9折優惠外，還能獨享限定企鵝羽毛瓶DIY，感受企鵝寶寶的成長歷程。

此外，海生館也同步推出企鵝寶寶寫真展，首度公開今年新生的企鵝寶寶珍貴畫面，包含破殼而出的毛茸茸企鵝，以及企鵝親子間的各種逗趣模樣，也讓觀展的遊客透過飼育員充滿愛的視角看到這些精彩片刻。