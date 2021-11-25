「體育推手獎」25日舉辦頒獎典禮，富邦金控共囊括9項大獎肯定，創下史上最佳成績，亦為獲獎最多的金融業者！富邦金控獲贊助類金質獎與長期贊助獎、推展類銀質獎；富邦人壽和富邦證券皆獲贊助類金質獎；台北富邦銀行獲贊助類金質獎與長期贊助獎；富邦產險獲贊助類銀質獎與長期贊助獎。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控是國內最挺體育的企業，同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)，自2009年起贊助臺北馬拉松，2020年更成為台灣唯一贊助臺北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松的金融業者，已連續13年榮獲「體育推手獎」，更是國內擁有最多「運動企業認證標章」的企業。

今年結合馬拉松發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，預計5年內種下10萬棵樹，創造環境共好！亦重視傳承與培育精神，長期贊助富邦長春公開賽與富邦公牛隊，致力為傳承新世代努力，也贊助郭婞淳、潘政琮等台灣菁英選手。未來，富邦金控將持續支持體育運動，厚植台灣與國際接軌的軟實力，展現「正向力量 成就可能」品牌精神。 富邦人壽長期推升全民運動風氣，除贊助集團內職業棒球與籃球隊、支持四大馬拉松外，更耕耘基層籃球發展，冠名贊助富邦人壽UBA大專籃球聯賽、富邦人壽勇士系際冠軍盃等，更將運動的正向風氣導入ESG綠色理念，積極推動友善環境的運動賽事。

台北富邦銀行長期支持如棒球、籃球、高爾夫及馬拉松等國人熱衷的運動，自2014年起贊助台北富邦勇士籃球隊及富邦悍將棒球隊，並整合金融與運動，打造大台北地區首家職棒及職籃主題分行，攜手社區舉辦體適能檢測與健康講座，讓運動走入生活。

富邦產險長期贊助支持富邦悍將棒球隊並與之合作各項活動，更發揮核心職能，積極開發登山、海域保險等滿足民眾休閒生活需求的保險商品。未來，富邦產險將持續投入資源，支持各項體育活動發展，為台灣體壇注入更多活水。

富邦證券力挺國內職業運動發展，協助富邦悍將棒球隊紮根新莊棒球場，2018年起並投入打擊頭盔之廣告贊助，傳達「努力不懈，出擊致勝」的精神，並連續4年冠名舉辦「G!POP流行音樂節」。也積極參與職籃發展，贊助富邦勇士籃球隊參與挑戰ABL及P.LEAGUE等大型聯賽。