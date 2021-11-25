繼月初美國參、眾議員訪團來台，今晚又有美國國會議員訪團抵達台灣，這次是甫結束日、韓訪問行程的民主黨眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野率領的跨黨派議員團，訪團將會會見總統蔡英文，並前往國防部針對台海局勢聽取簡報。

根據眾院退伍軍人事務委員會推特發文，此團由高野率同為民主黨籍的眾議員阿爾里德（Colin Allred）、史羅金（Elissa Slotkin）、賈克伯斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace），以及多位幕僚。雖然未提及台灣行，但據了解，高野一行今晚將抵達台灣。外交部發言人歐江安對此表示，目前沒有相關資訊可以分享；若有，外交部會再適時再說明。

美國軍方刊物「星條旗報」（Stars and Stripes）前天報導，高野在日本沖繩台籍台灣議題表示，「我們希望看到維持現狀，我們不想看到武力統一。」

美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）、柯瑞柏（ Mike Crapo）、李麥克（ Mike Lee）、塔柏維爾（Tommy Tuberville），以及聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、艾爾濟（Jake Ellzey）於本月9至11日訪問台灣。當時不論是外交部或美國在台協會對此都相當低調，不願證實訪團行程，直到訪團結束印度行程返回美國後才透過新聞稿證實。

柯寧的訪團會見了總統蔡英文、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮（視訊）、外交部次長曾厚仁、國防部長邱國正會面。值得注意的是，該訪團是首次進入國防部聽取簡報的美國國會議員團。

柯寧16日在參議院表示，此次出訪有機會聆聽美國軍事領導階層、重要區域夥伴的意見，進一步了解區域面臨的威脅與挑戰，而這些安全威脅主要來自中國。他也示警，台灣不是中國的終極目標，而是中國試圖稱霸區域與全球的「第一塊骨牌」，台灣若倒下不會是結局，而是開端。