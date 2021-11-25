警方於邱服務處等地搜索發現制式霰彈槍子彈31發、行動電話5支等證物。（陳世宗攝）

曾在議會嗆警察局長「警察像流氓組織」 嘉義縣議員邱銀海遭聲押獲准

48歲的嘉義縣議員邱銀海涉嫌持有霰彈、傾倒廢棄土及詐領助理費等。刑事局中打今年7月獲報與廉政署等單位組成專案小組，23日逮捕邱男等13人，並查扣霰彈31發及手機等贓證物。警方指出，邱前年在縣議會質詢警察局長廖宗山時，還嗆廖說「警察像流氓組織」；25日遭檢方聲押獲准，讓基層員警感到欣慰。

刑事局中部打擊犯罪中心今年7月間接獲情資，中南部邱姓議員涉嫌承租農地，非法承攬土方清運作業傾倒事業廢棄物破壞國土，遂報請台灣嘉義地方檢察署昃股陳睿明檢察官指揮偵辦，並與台中市政府警察局、嘉義市政府警察局等單位成立專案小組展開蒐證。

專案小組調查發現，邱銀海夥同擁有農地駱姓友人，或透過張姓女友人向不知情地主承租農地後，5月間起指示旗下成員承攬傾倒事業廢棄物、回填廢土掩飾，並以廢土一噸1000元及廢棄物一車2萬元代價向人收費，牟取不法利益，再由服務處廖姓女助理負責會計轉帳等工作。

警方指出，邱銀海於今年9月14日涉嫌毆打接獲檢舉傾倒廢棄物前往會勘的嘉義縣政府環保局蘇姓分隊長，並自恃民意代表身分與蘇姓分隊長簽立傷害及公然侮辱之告訴乃論和解書；另調查不法利得流向發現邱涉嫌人頭申報詐領助理補助款挪為私用等。

專案小組23日持搜索票動員117人兵分17路抓人，辦案人員發現邱銀海疑因經濟狀況不佳，搜索當天還到檳榔園「割菁仔」賺外快；全案共帶回邱等涉案13人，在邱服務處等地共查扣31顆霰彈，並配合環保署南區環境督察大隊會勘、開挖嘉義縣中埔鄉兩處農地，發現傾倒廢棄物不法事證。

中打副大隊長巫建德說，全案移送嘉義地檢署，檢方25日依貪汙、槍砲、廢清法、偽造文書、組織犯罪等罪，並以犯罪嫌疑重大仍有共犯在逃等，向法院聲請羈押裁准，其餘涉案人分別以5萬至10萬元交保，全案仍擴大偵辦中。