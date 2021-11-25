新冠肺炎肆虐全球，各產業無不受到重大衝擊，但危機也是轉機，數位成為企業向消費者溝通的新契機；2021數位奇點獎今天頒獎，信義房屋分別以「信任幸福廣告」、「DiNDON智能賞屋」獲3大獎，為房仲業最大贏家，顯見持續以數位創新與消費者溝通的企圖心，並發揮正面影響力。

第五屆數位奇點獎由DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會舉辦，今年共有110家公司、共856件作品報名；信義房屋「信任幸福廣告」獲最佳影片創意獎銀獎、最佳內容娛樂獎銀獎，「DiNDON智能賞屋」獲最佳AI應用獎銀獎。

信義房屋「信任幸福廣告」2020年推出至今已超過1500萬次觀看，由女主角從「疑婚」到「走入婚姻」的故事，引導觀眾思考「信任」的重要性，2021 年已陸續拿下坎城國際創意節娛樂創意獎年度大獎、釜山國際廣告節3項大獎、4A廣告獎全場大獎，今天再獲數位奇點獎的最佳影片創意獎銀獎、最佳內容娛樂獎銀獎，被評審認為是在數位平台上以原生內容充分發揮創意的行銷影片。

信義房屋廣告信任幸福篇再獲數位奇點獎雙銀獎。(圖/信義房屋提供)

而信義房屋於2020年推出DiNDON智能賞屋，有720度全景、2D/3D空間、3D變裝、線上量尺等核心功能開啟消費者對「家的想像」，創新服務也獲得2021數位奇點獎最佳AI應用獎銀獎。

信義房屋表示，隨著時代變遷，消費者對數位看屋的需求越來越強烈，但傳統數位賞屋用3D相機拍攝所需成本高，且過去買方在網路上瀏覽物件，若是屋況較舊或是仍有人居住導致雜物較多時，因難以想像未來家的樣貌，多會直接略過物件，而對賣方而言，也易受限物件本身現狀，無法突顯房屋價值。

DiNDON智能賞屋運用數位科技將代銷的樣品屋概念運用在中古屋中，也開創不動產經紀業的新紀元，不僅讓消費者可身歷其境賞屋、掌握空間規格，更能以AI技術挑選相對應的家具與裝潢樣式。

此外，除了房屋內部的數位體驗，房屋外部的生活圈介紹，DiNDON智能賞屋的「AI講房」功能，消費者可以一邊線上瀏覽房屋詳情，一邊聆聽生活機能與社區環境介紹，而生活圈的交通、購物、醫療等設施，則需仰賴精準定位，信義房屋運用內政部開發的TGOS「全國門牌地址定位服務」，讓定位更精準，消費者的數位新體驗更到位，今年也獲得內政部頒發的TGOS加值應用獎。