台北市信義行政中心大樓地上權案由南山人壽得標，將改建為30樓的商辦大樓，台北市環評大會25日審查，多名委員認為開發單位規畫綠電比例過少，連5％的一半都做不到，應該朝2030碳中和示範建築興建，委員最後要求1個月內補充內容再審。

信義行政中心大樓被鑑定為海砂屋，北市府採地上權方式招商改建，前年由南山人壽得標，明年底信義行政中心將搬遷至廣慈博愛園區。

開發單位今赴環評大會說明，多名委員關心建築碳中和和節能，委員楊之遠指出，目前台灣建築排碳占各部門23％，此建築可以成為綠化、低碳示範，包括施工營運也該提出減碳方式。

委員李育明對於開發單位提出屋頂設置415.8平方公尺，指容量可達72千瓦，他質疑即便是南部地面都不太可能有這樣的容量，開發單位過度高估。

開發單位回應，建物空間有限，屋頂南側都已設置完成，屋突都有設太陽板，已盡最大努力。

環評委員最後決議，請開發單位1個月內，包括再生能源設置、碳中和規畫，補充修正後再審。