全球首款採用1吋感光元件的索尼行動Xperia PRO-I，25日在台推出，預計12月15日起正式在台上市，台灣索尼行動宣布，PRO-I預購即日起開跑，單機建議售價為48880元，是台灣史上最貴直板型Android手機，若消費者同時購買PRO-I專屬配件Vlog外接螢幕、藍牙無線遙控握把，售價則為54880元。

台灣索尼行動表示，Xperia PRO-I三鏡頭組合為16mm超廣角、 24mm廣角及50mm標準的三鏡頭設計，皆擁有T* Coating增透及抗反射塗層鍍膜，減少反射光線、抑制暈光及強化對比，24mm 主鏡頭更採用蔡司Tessar光學鏡頭，能減少邊緣圖像失真，提供更高對比度和銳利強化的同時，還能有效降低機身厚度，同時搭載可變F2.0／F4.0雙光圈，並支援12 bit RAW檔影像拍攝，另外，PRO-I也是全球首款支援4K 120fps高幀率錄影的智慧型手機，可以自由選擇 24fps至最高120fps的影格播放率拍攝及儲存，也能夠以5倍速的慢動作的速率存檔，此外，PRO-I同樣是Xperia 史上第一款錄影時支援「眼部追蹤對焦」以及「物件追蹤對焦功能」的手機，並支援光學智慧防手震錄影。

Xperia PRO-I採用高通驍龍888平台，雖然三鏡頭主相機採用潛望式設計，機身仍維持8.9公釐，內建4500毫安培電池，支援30瓦快速充電，並為了遊戲玩家，採用120Hz螢幕更新率和240Hz觸控掃描頻率、搭配獨家遊戲增強器，以及杜比全景聲、360 實景音效、 360空間模擬音效，前置立體聲雙喇叭，並且保留了3.5mm耳機孔，同時支援Hi-res高解析音樂、 LDAC 無線技術、 DSEE Ultimate 數位音質還原技術。